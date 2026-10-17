Fiesta del Vacío y la Tradición en Guernica: habrá asadores, música y feria.

La Fiesta del Vacío y la Tradición llegará a Guernica, en el partido de Presidente Perón, el sábado 17 y el domingo 18 de octubre. El evento, organizado por el Ballet Nahuel con el acompañamiento del Municipio, tendrá entrada libre y gratuita e incluirá gastronomía, música en vivo y una feria de emprendedores.

La celebración se desarrollará en el Paseo La Trocha, ubicado en la intersección de la avenida Crisólogo Larralde y la calle 37, con una propuesta pensada para las familias de Presidente Perón y localidades de la región.

Uno de los principales atractivos será la exhibición de asadores, en la que se preparará vacío a la parrilla. Además, durante las dos jornadas habrá espectáculos artísticos y presentaciones musicales en vivo.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Economía Popular de la Municipalidad, que conduce la intendenta Blanca Cantero, y busca impulsar la actividad cultural, gastronómica y comercial del distrito.

Emprendedores y gastronomía en Guernica La Fiesta del Vacío y la Tradición también contará con un paseo de compras, una feria de emprendedores y puestos de food trucks. La propuesta reunirá distintas alternativas gastronómicas y actividades para disfrutar durante el fin de semana.

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