Recuperan un auto robado en Lomas de Zamora: tenía patentes falsas y arrestaron a una mujer

Una mujer de 49 años fue detenida en la ciudad de Junín , luego de que la sorprendieran manejando un auto que había sido robado en Lomas de Zamora y que tenía patentes falsas.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Nº6 local, luego de ser alertado sobre un Ford K color rojo que circulaba por la mencionada ciudad con una patente apócrifa. Efectivos de la DDI de Junín siguieron directivas del fiscal para interceptar al rodado en la vía pública.

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Los policías pudieron localizar el auto en la calle 25 de Mayo al 200 , en el barrio El Picaflor. Al volante estaba una mujer de 49 años, identificada como M.A.C. según fuentes policiales. Inmediatamente comprobaron que las patentes colocadas en el vehículo no correspondían al mismo.

Tras una inspección del auto, los agentes notaron que tenía el número de chasis suprimido. El análisis de los datos en el sistema informático mostró la verdad: el Ford Ka había sido robado el 12 de marzo de 2014.

Durante 12 años estuvo abierta la causa caratulada “robo/hurto simple”, con un pedido de secuestro solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº5 de Lomas de Zamora. Se especificaba que la verdadera dueña era una mujer identificada como M.E.T.

Como la conductora no pudo justificar la procedencia del vehículo y las demás irregularidades, los policías se la llevaron detenida. La trasladaron a la dependencia de la DDI de Junín y quedó imputada por “encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Procesal Penal”.

En el caso tomó intervención la UFI Nº5 de Lomas de Zamora, que inició los trámites judiciales para contactar a la dueña original del auto robado.