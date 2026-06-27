La angustia de un venezolano en Lomas de Zamora tras los terremotos: "Nunca vi algo así"

Dos terremotos sacudieron este miércoles a Venezuela y provocaron importantes derrumbes, especialmente en el estado de La Guaira , donde continúan las tareas de rescate y miles de personas permanecen sin hogar. A miles de kilómetros de distancia, la comunidad venezolana radicada en Lomas de Zamora sigue con angustia las noticias y mantiene contacto permanente con familiares y amigos.

Uno de ellos es Naudy Estrada , ingeniero civil que vive en Villa Hipódromo desde hace tres años. Apenas conoció la noticia intentó comunicarse con familiares y amigos. "Tengo una amiga cuya familia vive en La Guaira. Al principio no tenían internet ni luz y era muy difícil saber cómo estaban. Después supimos que habían logrado trasladarse a un club ubicado en una zona más segura y que estaban bien", relató.

Sin embargo, no todas las noticias fueron alentadoras. "Tengo una sobrina en Caracas cuyo edificio resistió, pero otro sobrino sufrió daños estructurales en el suyo y tuvo que quedarse en la casa de una amiga. También nos enteramos de que una amiga, Mirtha, estaba desaparecida después de que le cayeran escombros encima", contó.

El vecino explicó que la distancia no disminuye la preocupación. "Uno trata de seguir con la vida, pero estás triste, preocupado y pensando en todos los que quedaron allá. Cuando hablan de cientos de edificios derrumbados, uno piensa en la cantidad de familias que había dentro. Tengo 65 años y nunca viví algo así. Recuerdo el terremoto de Caracas de 1967, donde murió un primo".

De visita en Lomas de Zamora también se encuentra su hermana, Mariza Estrada, quien salió de Venezuela hace un año y medio y llegó a Argentina para pasar unos días con familiares. La tragedia la sorprendió lejos de su país. "este desastre natural escapa de nuestras manos, es nefasto para un pueblo que ya viene golpeado totalmente por una situación política avasallante y desgarradora", subrayó.

terremoto venezuela ayuda Los venezolanos que viven en Lomas, pendientes de cada mensaje que llega desde su país.

El pedido de ayuda y la solidaridad con Venezuela

Explicó que hablo todos los días con amigos y familiares y le cuentan que no tienen servicios, que la electricidad fue cortada por seguridad y que muchas personas tuvieron que abandonar sus edificios porque quedaron dañados. Mariza sostuvo que "como la situación de Venezuela es tan critica se necesita hasta un tapaboca, un analgésico, el venezolano necesita de todo porque esta en la nada".

Además, destacó la solidaridad de la comunidad. "Gracias a los argentinos, que han sido muy generosos con nosotros. Ya hay organizaciones de venezolanos, médicos y rescatistas de distintos países que se están organizando para ayudar." Mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros, los venezolanos que viven en Lomas de Zamora siguen pendientes de cada mensaje que llega desde su país, con la esperanza de recibir noticias alentadoras.