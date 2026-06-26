El desgarrador pedido de Catherine Fulop tras los terremotos en Venezuela

Cathy Fulop vive un mal momento por la conmoción generada por los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela, su tierra natal. La artista expresó su profunda tristeza por lo cientos de muertos que dejó el movimiento telúrico.

En medio del caos y la incertidumbre, Cathy Fulop utilizó sus redes sociales y un momento en el programa de Georgina Barbarossa, en Telefe, para expresar su angustia y movilizar ayuda inmediata para las víctimas.

Para agendar. Ya sin el Indio, los Fundamentalistas sorprendieron con un anuncio

Muy angustiada, Cathy Fulop brindó un testimonio desgarrador sobre el difícil presente de su país: "Por suerte, toda mi familia se encuentra bien, por ese lado estoy súper tranquila. Pero imaginá la angustia que tengo del hecho de pensar en mi gente. Lo que se viene es duro. Duro para Venezuela".

La actriz no solo se refirió a los daños estructurales, sino que apuntó con dureza contra el gobierno actual de Venezuela. "Este régimen ha dejado a la población expuesta, totalmente abandonada a la suerte de Dios con este tipo de tragedia. Esto era lo menos que le podía pasar a Venezuela y justo nos toca. Dios sabrá por qué y ojalá que tenga misericordia de nosotros", dijo.

image Cathy Fulop pide donaciones.

También estacó especialmente la labor de organizaciones como Alianza Por Venezuela, una de las entidades a través de las cuales se busca extender el apoyo.

"Estamos unificando esfuerzos. Tengo dos links que son importantes para buscar desaparecidos y para que la gente done. Es de la Cámara de Comercio. Y por otro lado, gente de Miami que siempre hace eventos para apoyar y enviar insumos", apuntó.