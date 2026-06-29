lunes 29 de junio de 2026
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29 de junio de 2026
Medida de fuerza.

Inminente paro de docentes bonaerenses para este martes

Los gremios convocan a una huelga por reclamos salariales y contra la violencia en las escuelas. Se espera una fuerte adhesión.

Inminente paro de docentes bonaerenses para este martes.

Inminente paro de docentes bonaerenses para este martes.

La inminente medida de fuerza definida por la mayoría de los gremios responde a una fuerte bronca por parte de los docentes que vienen sufriendo la pulverización de los salarios en un contexto de crisis económica.

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La decisión responde a la falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales y nacionales a los reclamos. "Desde Nación se produce un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública y ante el grave clima de violencia en todo el país".

Uno de los principales ejes del paro es el aumento de los episodios de violencia registrados en establecimientos educativos. En ese sentido, los gremios reclamaron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, la elaboración de un protocolo complementario y la aplicación de la legislación vigente para sancionar los hechos delictivos y las contravenciones que ocurren en las escuelas.

Reclamo salarial de los docentes

Otro de los puntos centrales del paro es la cuestión salarial. Los sindicatos demandaron una propuesta que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y reclamaron la convocatoria urgente a la paritaria provincial.

Asimismo, insistieron en que el Gobierno nacional restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya eliminación impactó en los ingresos del sector.

"Es imprescindible que se atienda el pedido que las organizaciones sindicales venimos planteando de manera reiterada, ya que la pérdida del poder adquisitivo golpea directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación", expresaron.

Otros reclamos del rol docente

En el comunicado, los gremios también denunciaron la sobrecarga de tareas que enfrentan los docentes y reclamaron que se garantice el derecho a la desconexión digital y el respeto por la jornada laboral. En ese marco, solicitaron modificaciones al Régimen Académico y rechazaron que continúe naturalizándose la extensión de la carga laboral fuera del horario de trabajo.

Además, pidieron la derogación de las resoluciones 3367 y 333 y reclamaron que, frente a la baja de la natalidad y la disminución de la matrícula, "ningún docente quede sin trabajo".

Entre las demandas también figuran la restitución del financiamiento nacional para las escuelas técnicas, la defensa del sistema previsional administrado por el IPS ante posibles reformas impulsadas por el Gobierno nacional y mejoras en las prestaciones de IOMA para los docentes bonaerenses.

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