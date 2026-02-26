jueves 26 de febrero de 2026
Escribinos
26 de febrero de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: la nueva entrega de "Scream" y un documental de Elvis Presley

Los estrenos de cine traen la séptima entrega de “Scream”, y otras dos películas, incluyendo una que revive un legendario concierto de Elvis Presley.

Nueva entrega de Scream.&nbsp;

Nueva entrega de "Scream". 

Los estrenos de cine traen tres nuevas películas, que incluyen la séptima entrega de “Scream”, imperdible para los amantes del terror, junto con una documental sobre un legendario concierto de Elvis Presley y un film de acción que se las traen.

Scream 7

Director: Kevin Williamson.

Lee además
Super Mario Galaxy: La película ya tiene tráiler. 
Atención.

El nuevo tráiler de "Super Mario Galaxy: la película"
Juan Carlos Desanzo fue un gran director de películas y de contenido para televisión. 
Dolor.

Murió Juan Carlos Desanzo, director de películas como El Desquite y Eva Perón

Elenco: Neve Campbell, Courteney Cox, Joel McHale, Mason Gooding, David Arquette.

Síntesis: cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija en la próxima víctima. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas. (Terror, Estados Unidos).

Embed

Los otros estrenos de cine

Epic: Elvis Presley in concert

Director: Baz Luhrmann.

Síntesis: Elvis canta y cuenta su historia como nunca antes en una nueva experiencia cinematográfica del visionario cineasta Baz Luhrmann. (Musical, Australia, Estados Unidos).

Embed

Protector

Director: Adrian Grunberg.

Elenco: Milla Jovovich, Matthew Modine, D.B. Sweeney.

Síntesis: una ex heroína de guerra, deberá usar sus habilidades para rescatar a su hija de un cartel de trata de personas, enfrentándose a la policía y al ejército. (Acción, Estados Unidos).

Embed

Temas
Seguí leyendo

El nuevo tráiler de "Super Mario Galaxy: la película"

Murió Juan Carlos Desanzo, director de películas como El Desquite y Eva Perón

Luisana Lopilato protagonizará la nueva película de Damián Szifron

Ricky Martin vuelve a la Argentina: cuándo se venden las entradas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nominaron por primera vez en Gran Hermano Generación Dorada.  video
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ricky Martin, de regreso en Argentina. 
Para agendar.

Ricky Martin vuelve a la Argentina: cuándo se venden las entradas