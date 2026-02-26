Estrenos de cine: la nueva entrega de "Scream" y un documental de Elvis Presley

Los estrenos de cine traen tres nuevas películas, que incluyen la séptima entrega de “Scream”, imperdible para los amantes del terror, junto con una documental sobre un legendario concierto de Elvis Presley y un film de acción que se las traen.
Los estrenos de cine traen tres nuevas películas, que incluyen la séptima entrega de “Scream”, imperdible para los amantes del terror, junto con una documental sobre un legendario concierto de Elvis Presley y un film de acción que se las traen.
Director: Kevin Williamson.
Elenco: Neve Campbell, Courteney Cox, Joel McHale, Mason Gooding, David Arquette.
Síntesis: cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija en la próxima víctima. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas. (Terror, Estados Unidos).
Director: Baz Luhrmann.
Síntesis: Elvis canta y cuenta su historia como nunca antes en una nueva experiencia cinematográfica del visionario cineasta Baz Luhrmann. (Musical, Australia, Estados Unidos).
Director: Adrian Grunberg.
Elenco: Milla Jovovich, Matthew Modine, D.B. Sweeney.
Síntesis: una ex heroína de guerra, deberá usar sus habilidades para rescatar a su hija de un cartel de trata de personas, enfrentándose a la policía y al ejército. (Acción, Estados Unidos).