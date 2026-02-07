El nuevo tráiler de "Super Mario Galaxy: la película"

Super Mario Galaxy: La película ya tiene tráiler.

Super Mario Galaxy: La película está cerca de estrenarse y no hay dudas de que se convirtió en una de las producciones animadas más esperadas de 2026. La secuela del exitoso film de 2023 llevará a Mario y Luigi a una aventura completamente nueva, esta vez en el espacio exterior, donde deberán enfrentarse a Bowser Jr.

El avance ofrece un vistazo renovado a personajes emblemáticos como Mario, Luigi, Peach, Toad y Yoshi, quien aparece como una de las grandes incorporaciones de esta entrega. La estética espacial y los nuevos escenarios prometen una experiencia visual más ambiciosa, acorde al salto de escala que propone esta segunda película del universo cinematográfico del Reino Champiñón.

Uno de los momentos más comentados del adelanto es un guiño directo a la historia de Nintendo, ya que en una escena ambientada en una ciudad futurista de estilo cyberpunk, donde Peach y Toad observan el entorno, se puede ver un holograma con el logo de Nintendo 64, la consola que marcó el debut de Super Mario en el mundo tridimensional.

Al igual que Super Mario Bros.: La película, esta secuela promete ser un verdadero festival de referencias para los fanáticos de la marca. La aventura espacial abre la puerta a nuevos cameos y sorpresas, algo que el propio Chris Pratt, voz de Mario, dejó entrever en declaraciones recientes.

En las últimas horas se compartió un nuevo teaser que volvió a encender la expectativa de los fanáticos de la saga. El tráiler de la película Embed - "Yoshi se come a Kamek" SUPER MARIO GALAXY: La Película Tráiler Español Latino (2026)

