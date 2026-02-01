Cómo será la primera película de Speedy González

Más de 70 años después de aparecer por primera vez en un corto de animación y tras 15 años de idas y vueltas, Warner Bros por fin llevará el personaje de Speedy González al cine en una película dirigida por el mexicano Jorge R. Gutiérrez.

Con un expresivo "Ándale, ándale! Arriba, arriba!", la frase en español que el personaje popularizó en los famosos cortos animados de Looney Tunes, Gutiérrez confirmó la noticia después de que publicara una foto sosteniendo un muñeco de Speedy junto a la frase: "Adivinad qué película podría estar desarrollando en Warner Bros Pictures Animation ".

No hay más detalles de la que será la primera adaptación al cine de las aventuras del "ratón más rápido de todo México", como lo publicitaba Warner Bros desde su primera aparición en un corto en 1955.

El personaje había surgido un par de años antes en el corto 'Cat-Tails For Two', pero con un aspecto diferente, con un diento de oro de gran tamaño y una camiseta roja. Además era considerablemente más delgado y los colores que se usaron eran más oscuros.

Fue en 1955 el director Friz Freleng y el animador Hawley Pratt rediseñaron el personaje para el “Speedy Gonzales”, que ganó el Óscar a mejor cortometraje de animación. Ya desde ese primer corto se estableció el grito de guerra de Gonzales: "¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Yepa!".

El pequeño ratón, con su pañuelo rojo al cuello y su sombrero mexicano, se convirtió en uno de los personajes más populares de los Looney Tunes, que agrupaba a otros mitos animados como Bugs Bunny, el pato Lucas, Correcaminos, Porky o Piolín.