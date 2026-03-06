Rodrigo Auzmendi, otra vez cerca de irse de Banfield

Banfield se encuentra nuevamente cerca de transferir al delantero Rodrigo Auzmendi , quien sonó para Boca, Rosario Central y Liga de Quito, entre otros, durante el último mercado de pases , y otra vez está a detalles de cerrar la venta del atacante.

El interesado, en esta oportunidad, es el Querétano , de México, quien está disputo a quedarse con el pase del goleador a cambio de la deuda que el Taladro tiene por la compra del pase de Martín Río. Si bien aún no hay nada cerrado, todo está encaminado para que se concrete.

La venta de Auzmendi podría ser la llave de Banfield para cerrar el tema de la transferencia de Río, quien dejó el club a comienzo de año y ahora forma parte del plantel de Talleres de Córdoba. Y esto para el club que preside Matías Mariotto sería muy importante ante la posibilidad de que le caiga una nueva inhibición al club.

Justamente, por esta cuestión, en Banfield están dispuestos a ceder los derechos del delantero que suma cuatro goles y dos asistencias en 22 partidos para saldar la deuda que ronda U$S 1.000.000. Por eso, las charlas avanzan en buena forma, con la posibilidad que se cierre en los próximos días, más allá de algunos inconvenientes.

Lo que podría frenar la venta de Rodrigo Auzmendi

De acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, el club mexicano le ofreció un bajo salario al delantero y eso podría entorpecer las negociaciones con el futbolista, quien tiene dar el visto bueno para que la operación se concrete.

Rodrigo Auzmendi Rodrigo Auzmendi suma cuatro goles en Banfield.

Otro tema a tener en cuenta es que Querétano no tiene cupo para sumarlo ahora y es por eso que, en caso de quedarse con el pase de Auzmendi, lo cedería a préstamo a San Lorenzo, que se perfila como el próximo destino del goleador.

El delantero tiene encaminadas las conversaciones con el Ciclón, que a su vez llegó a un acuerdo con Querétano por un préstamo sin cargo ni opción de compra, pero para que esto pueda avanzar es necesario que Banfield y el club mexicano firme los papeles de la venta.