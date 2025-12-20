sábado 20 de diciembre de 2025
20 de diciembre de 2025
Importante.

Súper gripe H3N2 variante K: ¿puede haber una nueva pandemia y una cuarentena?

Desde la confirmación de casos de gripe H3N2 en la Argentina, comienza a sobrevolar la duda acerca de una nueva pandemia y una potencial cuarentena.

Se confirmaron casos de súper gripe H3N2 y sobrevuela el temor por una nueva pandemia y una cuarentena.

Se confirmaron casos de súper gripe H3N2 y sobrevuela el temor por una nueva pandemia y una cuarentena. 

Un infectólogo descartó que se produzca una cuarentena y una pandemia por los tres casos confirmados de influenza A (Gripe H3N2) en la Argentina, pero recomendó el uso de barbijo en los grupos de riesgo y el lavado de manos.

Eduardo López (MN 37.586) dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y señaló que en el verano podría haber más contagios: “No creo que haya un brote significativo de este virus, no va a ser crítica”.

En este sentido, explicó que “hay un brote” de influenza en Europa, Asia, pero es “controlable” con la aplicación de la vacuna, que “llegará al hemisferio sur en febrero”: “No da efectividad al 100%, aunque evita las formas más graves”.

“La sensación que uno tiene es que no va haber un aislamiento y tampoco una pandemia, como ocurrió con el covid-19”, sostuvo.

Se recomienda el uso del barbijo para evitar la gripe H3N2

Sin embargo, el médico aconsejó el uso del barbijo -especialmente en los grupos de riesgo-, el lavado frecuente de manos, prevenir las aglomeraciones de personas y ventilar los ambientes en los hogares.

López indicó que los principales síntomas son fiebre alta, dolores musculares y articulares, tos, cansancio, a raíz de que se trata de una enfermedad aguda.

Desde ANLIS-Malbrán señalaron que las jurisdicciones provinciales tienen la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones epidemiológicas correspondientes y de garantizar la atención oportuna de los casos detectados.

A su vez, la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.

