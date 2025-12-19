viernes 19 de diciembre de 2025
Escribinos
19 de diciembre de 2025
¿Preocupación?

Qué se sabe hasta ahora de la súper gripe H3N2 que detectaron en la Argentina

Los casos de la súper gripe fueron detectados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela.

Confirman casos de la súper gripe H3N2 en la Argentina.

Confirman casos de la súper gripe H3N2 en la Argentina.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A (la súper gripe H3N2) correspondientes al subclado K en la Argentina, identificados mediante técnicas de secuenciación genómica.

Los casos fueron detectados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS. Se trata de dos adolescentes estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según se informó oficialmente, todos los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones.

Lee además
Alertan sobre el estancamiento en las tasas de vacunación: los riesgos para la salud.
¿Qué hace Milei?

Alertan sobre el estancamiento en las tasas de vacunación
El objetivo es seguir mejorando la atención en todos los barrios de Lomas de Zamora.
Infraestructura.

Construyen nuevos consultorios en hospitales y centros de salud de Lomas

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, lo que podría favorecer un incremento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud. No obstante, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado esté vinculado a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores.

Qué dicen desde ANLIS-Malbrán de la súper gripe H3N2

Desde ANLIS-Malbrán señalaron que las jurisdicciones provinciales tienen la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones epidemiológicas correspondientes y de garantizar la atención oportuna de los casos detectados. En ese sentido, la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.

El organismo indicó además que, junto con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, continuará acompañando el trabajo de vigilancia epidemiológica que realizan las 24 provincias, con el objetivo de identificar de manera temprana posibles cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad y severidad, así como en las características de las poblaciones afectadas.

Finalmente, se recomendó que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con una infección viral consulten al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente aquellas que integran grupos de riesgo.

Temas
Seguí leyendo

Alertan sobre el estancamiento en las tasas de vacunación

Construyen nuevos consultorios en hospitales y centros de salud de Lomas

Cuánto cuesta criar hoy a un niño o a un adolescente según el Indec

Trepan casi 300% en el año las compras de argentinos al exterior

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

La sede del Centro de Panaderos de Cuartel IX queda ubicado en Amberes 1591 (Lomas).
Balance positivo.

Panaderos de Cuartel IX: trabajo solidario en Lomas y apoyo constante a los vecinos durante el 2025

Por  Damián Grassi