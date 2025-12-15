Trepan casi 300% en el año las compras de argentinos al exterior

El servicio de compras puerta a puerta es un boom.

Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier continúan rompiendo récords acumulando un alza cercana al 300% en 2025 y totalizando pagos por US$694 millones, según estimó la consultora Analytica.

El reporte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas reflejó que el gasto en importaciones de particulares entre enero y octubre “es un 292,1% más que durante el mismo período del año pasado”.

El servicio puerta a puerta crece sostenidamente en la Argentina y en octubre pasado aumentó 289,9% respecto al mismo mes de 2024 al registrar operaciones por un total de US$92 millones.

Desde Analytica remarcaron que “desde julio, el ingreso de bienes por esta vía se estabilizó alrededor de los US$100 millones mensuales, aunque la dinámica del e-commerce sugiere que el techo todavía no está a la vista”.

Actualmente, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para comprar vía courier es de 50 kg, de acuerdo a lo dispuesto a principios del 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Requisitos para las compras

El servicio “puerta a puerta” y los “pequeños envíos” no pueden superar los 50 kilos.

El valor máximo para cada envío es de US$3.000.

No hay tope de envíos por courier

Los “pequeños envíos” tienen límite de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona.

Hasta US$400 no se abonan los derechos de importación y tasa de estadística. Sí debe pagarse el IVA.

Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Solo en los casos en que el envío sea por Correo Argentino.