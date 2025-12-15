lunes 15 de diciembre de 2025
Escribinos
15 de diciembre de 2025
Boom.

Trepan casi 300% en el año las compras de argentinos al exterior

El servicio puerta a puerta de compras crece sostenidamente en Argentina y movió US$694 millones, cifra récord.

El servicio de compras puerta a puerta es un boom.

El servicio de compras puerta a puerta es un boom.

El reporte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas reflejó que el gasto en importaciones de particulares entre enero y octubre “es un 292,1% más que durante el mismo período del año pasado”.

Lee además
calor intenso y pocas nubes: asi estara el clima en lomas
Casi verano.

Calor intenso y pocas nubes: así estará el clima en Lomas
El mundo del espectáculo despide a Héctor Alterio.
Dolor.

El mundo del espectáculo argentino y español despide a Héctor Alterio

El servicio puerta a puerta crece sostenidamente en la Argentina y en octubre pasado aumentó 289,9% respecto al mismo mes de 2024 al registrar operaciones por un total de US$92 millones.

Desde Analytica remarcaron que “desde julio, el ingreso de bienes por esta vía se estabilizó alrededor de los US$100 millones mensuales, aunque la dinámica del e-commerce sugiere que el techo todavía no está a la vista”.

Actualmente, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para comprar vía courier es de 50 kg, de acuerdo a lo dispuesto a principios del 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Requisitos para las compras

El servicio “puerta a puerta” y los “pequeños envíos” no pueden superar los 50 kilos.

El valor máximo para cada envío es de US$3.000.

No hay tope de envíos por courier

Los “pequeños envíos” tienen límite de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona.

Hasta US$400 no se abonan los derechos de importación y tasa de estadística. Sí debe pagarse el IVA.

Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Solo en los casos en que el envío sea por Correo Argentino.

Temas
Seguí leyendo

Calor intenso y pocas nubes: así estará el clima en Lomas

El mundo del espectáculo argentino y español despide a Héctor Alterio

El 2026 arrancará con aumentos del 4,5% en colectivos y trenes

La inflación de noviembre fue del 2,5% y acumula 27,9% en el año

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gastón Edul pasó un mal momento. 
Mal momento.

Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Gastón Edul