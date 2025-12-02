Vacunación: alertan sobre freno de las campañas y los riesgos para la salud

El XXI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica SLIPE 2025 reunió a líderes en pediatría e inmunizaciones para debatir estrategias innovadoras que permitan mejorar las coberturas de vacunación y enfrentar los desafíos en la prevención de enfermedades respiratorias y otras inmunoprevenibles.

Mientras alertan sobre el estancamiento en las tasas de vacunación que amenaza con el regreso de enfermedades previamente eliminadas, el mensaje fue claro: la vacunación sigue siendo una herramienta esencial para salvar vidas, reducir inequidades y fortalecer los sistemas de salud.

“Las vacunas son comparables al agua potable: evitan millones de muertes y generan un retorno de inversión de hasta 52:1 dólares”, destacaron los expertos en el conversatorio sobre coberturas vacunales durante el congreso en un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El Congreso SLIPE 2025 se consolidó como uno de los principales foros latinoamericanos en su especialidad, reconocido por promover la educación médica continua, el intercambio interdisciplinario y la difusión de evidencia científica aplicada a la práctica clínica diaria.

En un contexto donde los desafíos en vacunación infantil requieren respuestas coordinadas y basadas en evidencia, este encuentro se posicionó como un espacio fundamental para revisar los avances científicos y evidencias más recientes relacionados a la inmunización infantil; debatir estrategias para mejorar la cobertura y adherencia vacunal en la región, analizar el impacto clínico y epidemiológico de las enfermedades prevenibles y generar sinergias, estimulando la comunicación, intercambio y colaboración entre expertos de la industria.

Recuperar las coberturas de vacunación

Las tasas de vacunación en la región permanecen estancadas desde 2019. Entre el 2019 al 2021: 6,8 millones de niños y niñas no se beneficiaron de la vacunación sistemática total o parcial en América Latina y Caribe, con millones de niños sin dosis básicas contra enfermedades como sarampión, poliomielitis, pertussis y difteria.

Esta situación llevó a la pérdida de la certificación de eliminación del sarampión en las Américas y a un riesgo real de reintroducción de poliomielitis. Por otro lado, se ha registrado un aumento significativo de casos de pertussis en varios países de la región. Si bien este incremento responde a múltiples factores, la disminución de las coberturas de vacunación constituye uno de los elementos contribuyentes más importantes.

Se enfatizó que la ciencia debe estar al servicio de la vida, y la vacuna debe estar en el brazo del paciente, no en el refrigerador. El estancamiento en la cobertura del 89% de la primera dosis de DTP (contra difteria, tétanos y pertussis) se traduce en 1,5 millones de niños sin dosis en 2024, con países como México, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Venezuela mostrando altos porcentajes de niños con esquemas incompletos o sin vacunación.

Los expertos coincidieron en la necesidad de acciones urgentes: ampliar horarios y puntos de vacunación, incorporar la vacunología en la formación médica, realizar campañas nacionales y combatir la desinformación.