Nicolás Kreplak y la polémica sobre la vacunación: "Vienen a destruir el derecho a la salud"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak cargó contra los políticos que cuestionan la vacunación y desenmascaró los intereses de fondo.

En ese marco, dijo: “No pueden venir y utilizar el lenguaje que hemos aprendido nosotros, los conceptos, el valor ético que la sociedad le da a los médicos, médicas, enfermeros, trabajadores de la salud, los títulos que las universidades públicas les han dado a estas personas, como graduados, para destruir el derecho a la salud”.

El Ministro hizo referencia a los discursos antivacunas y resaltó: “Empezamos por las vacunas, empezamos por irnos a la OMS , discutir la pandemia, discutirles a ustedes el trabajo en la pandemia, venir a discutir las vacunas y empezar a discutir entonces detrás a qué tienen derecho. ¿Qué es esto del derecho a la salud? Que hay derecho a la salud que es para todos”.

Luego, les habló directamente a las y los profesionales de la salud: “Ustedes ven y saben que si no fuera un derecho, si no estuviéramos obligados desde el Estado a garantizar los medicamentos, esa persona se moriría en sus brazos. Y entonces ustedes no vendrían más a laburar. Porque ¿quién puede hacer eso cuantos días?”.

“Nosotros trabajamos todos los días porque pensamos que detrás hay algo construido que es un derecho a la salud”, cerró.

POLÉMICA POR LAS VACUNACIÓN

Este jueves se realizó un evento antivacunas llamado “¿Qué contienen realmente las vacunas del COVID-19?” en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, organizado por la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiroz.

Durante la presentación, un hombre sin remera mostró -tras un par de intentos infructuosos- cómo se le pegaba un imán al pecho, culpando de ello a la vacuna de COVID-19. Sin embargo, esto es falso. La razón por la imanes en ocasiones se quedan pegados a la piel se debe a un fenómeno físico llamado “tensión superficial” y no tiene relación con las vacunas contra el Coronavirus.

DESMENTIDA

Esta misma desinformación circuló en distintos países durante la pandemia, y fue desmentida con anterioridad por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el portal Chequeado y por otros fact checkers alrededor del mundo.