Nicolás Kreplak y la polémica sobre la vacunación: "Vienen a destruir el derecho a la salud"

Durante la apertura de las 141° Jornadas Científicas que se realizó este viernes en el hospital San Martín de La Plata, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró que discutir la vacunación “tiene de fondo la destrucción de uno de los pilares de nuestra sociedad, que es el derecho a la salud”.
En ese marco, dijo: “No pueden venir y utilizar el lenguaje que hemos aprendido nosotros, los conceptos, el valor ético que la sociedad le da a los médicos, médicas, enfermeros, trabajadores de la salud, los títulos que las universidades públicas les han dado a estas personas, como graduados, para destruir el derecho a la salud”.
El Ministro hizo referencia a los discursos antivacunas y resaltó: “Empezamos por las vacunas, empezamos por irnos a la OMS, discutir la pandemia, discutirles a ustedes el trabajo en la pandemia, venir a discutir las vacunas y empezar a discutir entonces detrás a qué tienen derecho. ¿Qué es esto del derecho a la salud? Que hay derecho a la salud que es para todos”.
Luego, les habló directamente a las y los profesionales de la salud: “Ustedes ven y saben que si no fuera un derecho, si no estuviéramos obligados desde el Estado a garantizar los medicamentos, esa persona se moriría en sus brazos. Y entonces ustedes no vendrían más a laburar. Porque ¿quién puede hacer eso cuantos días?”.
“Nosotros trabajamos todos los días porque pensamos que detrás hay algo construido que es un derecho a la salud”, cerró.
POLÉMICA POR LAS VACUNACIÓN
Este jueves se realizó un evento antivacunas llamado “¿Qué contienen realmente las vacunas del COVID-19?” en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, organizado por la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiroz.
Durante la presentación, un hombre sin remera mostró -tras un par de intentos infructuosos- cómo se le pegaba un imán al pecho, culpando de ello a la vacuna de COVID-19. Sin embargo, esto es falso. La razón por la imanes en ocasiones se quedan pegados a la piel se debe a un fenómeno físico llamado “tensión superficial” y no tiene relación con las vacunas contra el Coronavirus.
DESMENTIDA
Esta misma desinformación circuló en distintos países durante la pandemia, y fue desmentida con anterioridad por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el portal Chequeado y por otros fact checkers alrededor del mundo.