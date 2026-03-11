Banfield va por otra alegría en el estadio Florencio Sola

El Banfield de Pedro Troglio quiere seguir por la senda por los buenos resultados y este miércoles, desde las 17.30, recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 10 del Torneo Apertura, con el objetivo de sumar su tercera victoria en fila en el estadio Florencio Sola.

Con la última victoria ante Aldosivi, el Taladro tomó respiro en cuanto a la lucha por evitar el descenso y se alejó de los últimos puestos. Por eso, en este encuentro ante el Lobo, que transita un presente similar, buscará dar el salto para meterse de lleno en la pelea por un lugar en los playoffs.

Para conseguirlo, el entrenador Pedro Troglio no realizará cambios y utilizará a los mismos futbolistas que fueron titulares ante el Tiburón, ya que terminó conforme con la producción del equipo.

Del lado de Gimnasia, en tanto, tampoco hay demasiados retoques. La idea del entrenador Fernando Zaniratto es sostener el equipo que igualó 2-2 ante Tigre, pero la lesión muscular de Ignacio Miramón alteró los planes del DT. Ante esto, baraja dos posibilidades: Agustín Auzmendi o Lucas Castro.

Pedro Troglio DT de Banfield Pedro Troglio no hará cambios en su Banfield. Si juega el primero, Marcelo Torres, el goleador del equipo, se retrasaría unos metros y el hermano de Rodrigo Auzmendi, quien dejó Banfield y pasó a San Lorenzo en las últimas horas, sería el referente de área. En tanto, si juega Lucas Castro, el ex Boca seguiría siendo la referencia de área. Las posibles formaciones de Banfield - Gimnasia de La Plata Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Lisandro Piñero; Tiziano Perrota y Mauro Méndez. Gimnasia de La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Lucas Castro o Agustín Auzmendi, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. Arbitro: Sebastián Zunino. Hora: 17.30. Estadio: Florencio Sola. TV: ESPN Premium.

