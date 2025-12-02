Realizaron cientos de chequeos ginecológicos gratis en el Hospital Alende de Lomas de Zamora

El Hospital Alende de Lomas de Zamora se llevó a cabo una jornada intensiva de controles ginecológicos, en la cual más de 150 mujeres pudieron acceder a estudios y atenciones especializadas gratis. La iniciativa se centró en facilitar la prevención de enfermedades y el acceso a la salud.

Durante el encuentro, se realizaron diversos estudios, incluyendo Exámenes mamarios, tomas de Papanicolau (PAP), colposcopías, Ecografías ginecológicas y Mamografías. Este tipo de revisiones médicas periódicas es fundamental para el cuidado de la salud reproductiva y mamaria femenina.

"Los controles preventivos, como los realizados, permiten la detección precoz de patologías serias, como el cáncer de cuello uterino, y son una vía esencial para abordar temas como la anticoncepción o los síntomas asociados a la menopausia", destacaron los profesionales.

El 90% de los casos de cáncer de mama detectados de manera temprana logran ser curados.

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

El Municipio de Lomas de Zamora emprende de forma permanente distintas campañas para concientizar sobre la importancia de la prevención. Durante octubre, el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, realizaron cientos de mamografías gratuitas.

Las vecinas y vecinos que quieran realizarse estos controles de lunes a viernes, de 8 a 16, al Hospital Alende de Budge que está ubicado sobre Claudio de Alas y Azamor. Mientras que en el Centro Integral de Salud San Martín de San José, que en la calle Anchoris 3338, la atención es de lunes a viernes, de 8 a 12. El único requisito para hacerse el estudio es llevar una orden médica junto con el DNI.

Tanto el Alende como el CIS San Martín tienen mamógrafos de última tecnología que permiten ver imágenes muy iniciales de un cáncer de mama como microcalcificaciones y nódulos. También sirven para identificar quistes y patologías benigna, y ver la evolución y cambios de la mama a lo largo de los años.

En nuestro país se registran alrededor de 22 mil casos de cáncer de mama por año, lo que equivale a 60 diagnósticos diarios. Otro dato a tener en cuenta es que el 75% de los diagnósticos corresponden a mujeres sin antecedentes familiares directos.