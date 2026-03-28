Lomas Verde: plantan árboles y embellecen los barrios

Con jornadas de forestación en espacios públicos de Lomas de Zamora , el Municipio sigue multiplicando la cantidad de árboles y plantas para mejorar el ambiente , embellecer los barrios y disminuir la contaminación .

En el Parque Finky de Turdera sumaron nuevos árboles y especies nativas para que los vecinos disfruten de un lugar más saludable y sustentable. En el predio también hay una huerta agroecológica, un invernáculo, una compostera comunitaria y un reservorio hídrico con miradores que permiten apreciar la naturaleza .

En los últimos días también hicieron un operativo de forestación y embellecimiento en Defensa y Larrazábal ( Fiorito ), donde armaron canteros con árboles y plantas. Mientras que en el cruce de las calles Ondarribia y Arana Goiri, en Albertina , limpiaron un basural y lo transformaron en un nuevo espacio verde.

Los vecinos de Santa Marta formaron parte de una jornada en la vera del Arroyo del Rey, entre Falucho y Champalanne, que incluyó pintura, forestación con especies nativas, construción de veredas e instalación de nuevas luces para mejorar la seguridad y la visibilidad.

Por su parte, en Parque Barón remodelaron la Plaza Néstor Kirchner con una nueva cancha de fútbol, juegos, mobiliario, árboles y canteros de biodiversidad.

Más de 3 mil nuevos árboles se plantaron durante el año pasado en el marco del programa Forestar en Comunidad, que tuvo una fuerte presencia en plazas, veredas, escuelas, espacios comunitarios y zonas recuperables.

Docentes suman nuevos conocimientos sobre ambiente y ecología

Los equipos docentes que se desempeñan en los jardines municipales tuvieron una jornada de capacitación especializada en educación ambiental que fue planificado por el Municipio para integrar la conciencia ecológica en las rutinas de enseñanza.

El encuentro incluyó módulos dedicados a la importancia de la higiene urbana, las técnicas de reciclado doméstico y escolar, y el cuidado responsable de la flora urbana. Durante el ciclo lectivo también habrá actividades ambientales como armado de huertas en escuelas, talleres y salidas educativas tanto a los parques como a la Reserva Santa Catalina.