miércoles 07 de enero de 2026
7 de enero de 2026
Se las trae.

Cómo fue el picante debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

Yanina Latorre se sumó a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López y tuvo un picante intercambio con Wanda Nara, el jurado y los participantes.

Wanda Nara y Yanina Latorre, juntas.&nbsp;

Wanda Nara y Yanina Latorre, juntas. 

“Le voy a dar la bienvenida a otra reemplazante de Maxi. Él mismo eligió su staff de reemplazantes, por suerte me la hizo fácil, como siempre en nuestra historia. Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, anunció Wanda Nara.

Luego, Yanina Latorre saludó al jurado y les preguntó si la van a tratar bien y confesó que la cara de Germán Martitegui le da miedo. Fue a saludar a sus compañeros y cuando vio a Ian Lucas le preguntó si sale con Evangelina Anderson.

Cuando mencionaron que tenía una medalla que ganó Claudia Villafañe la semana anterior, confesó: “Igual no confío en vos (Wanda), andá a saber el beneficio que me toca”. Tanto Wanda como Germán afirmaron entre risas: “Haces bien”.

Yanina Latorre, en reemplazo de Maxi López

“¿Vos pediste condiciones?”, indagó Wanda, y Latorre contó: “Camarín, como la Joaqui”. Y afirmó: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”.

Pero esto no quedó ahí, ya que la Joaqui redobló la apuesta y sentenció: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”.

Yanina Latorre con Ian Lucas.

Yanina Latorre con Ian Lucas.

Wanda negó el chisme que circulaba de que ella se llevaba mal con la Joaqui, pero Yanina luego afirmó: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Además, la conductora reveló: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.

“Hagan buena letra porque la gente confía mucho en la palabra de Yanina”, le recomendó Wanda a los participantes. Entonces Yanina le pregunta si están peleadas y la conductora afirma que están bloqueadas, a lo que la periodista aclara: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”.

Wanda afirmó: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”.

