Cómo fue el picante debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

“Le voy a dar la bienvenida a otra reemplazante de Maxi. Él mismo eligió su staff de reemplazantes, por suerte me la hizo fácil, como siempre en nuestra historia. Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, anunció Wanda Nara.
Luego, Yanina Latorre saludó al jurado y les preguntó si la van a tratar bien y confesó que la cara de Germán Martitegui le da miedo. Fue a saludar a sus compañeros y cuando vio a Ian Lucas le preguntó si sale con Evangelina Anderson.
Cuando mencionaron que tenía una medalla que ganó Claudia Villafañe la semana anterior, confesó: “Igual no confío en vos (Wanda), andá a saber el beneficio que me toca”. Tanto Wanda como Germán afirmaron entre risas: “Haces bien”.
Yanina Latorre, en reemplazo de Maxi López
“¿Vos pediste condiciones?”, indagó Wanda, y Latorre contó: “Camarín, como la Joaqui”. Y afirmó: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”.
Pero esto no quedó ahí, ya que la Joaqui redobló la apuesta y sentenció: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”.
Wanda negó el chisme que circulaba de que ella se llevaba mal con la Joaqui, pero Yanina luego afirmó: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Además, la conductora reveló: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.
“Hagan buena letra porque la gente confía mucho en la palabra de Yanina”, le recomendó Wanda a los participantes. Entonces Yanina le pregunta si están peleadas y la conductora afirma que están bloqueadas, a lo que la periodista aclara: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”.
Wanda afirmó: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”.