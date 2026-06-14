Se viene una semana con mucho frío: el lunes arranca con 1° de mínima en Lomas de Zamora

Mucho frío esta semana, en la previa del invierno.

Las lluvias del sábado hicieron que baje de manera brusca la temperatura y en algunos lugares del Conurbano el mercurio se acercó a las marcas bajo cero: arranca una semana con mucho frío y en gran parte nublada en Lomas de Zamora y sus alrededores a una semana del inicio oficial del invierno.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), está previsto que se registren algunas lluvias durante la semana, por lo que el frío se hará notar aún más. De todas maneras, con el correr de los días, las marcas térmicas mínimas subirán algunos grados, pero no llegarán a los dos dígitos, mientras que las máximas, en general, no superarían los 15°.

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A esperar. El clima mejora desde el martes, pero siguen las nubes y el frío en Lomas

Este domingo fue el más frío de toda la semana, con una mínima de 3° y una máxima de 10°. El lunes sube un poco, apenas. Se prevé cielo parcialmente nublado a despejado, vientos del oeste cambiando al noroeste y las marcas térmicas irán de los 1° a los 14°, en una situación casi similar a la de la jornada anterior.

Para el martes se anuncia cielo ligera a parcialmente nublado, vientos del noroeste rotando al oeste y los termómetros se ubicarán entre los 5° y los 16°.

Por su parte, el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 5° y unas máxima de 14°.

Ya el jueves se prevé cielo nublado y lluvias aisladas entre la tarde y la noche, con vientos del norte y marcas térmicas que irán de los 7° a los 14°.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del sur rotando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 8° y los 15°, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.

En tanto, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del oeste, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 15°.