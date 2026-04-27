lunes 27 de abril de 2026
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27 de abril de 2026
No pudo triunfar.

¿La maldición post clásico? Temperley no volvió a ganar tras la victoria contra Los Andes

Temperley arrastra una seguidilla negativa después de la victoria en el clásico ante Los Andes. La maldición que atraviesa el equipo de Nicolás Domingo.

Temperley arrastra una seguidilla de cuatro partidos sin victorias.

Temperley arrastra una seguidilla de cuatro partidos sin victorias.

Temperley arrastra una seguidilla de cuatro partidos sin victorias.

Temperley arrastra una seguidilla de cuatro partidos sin victorias.

Para Temperley haber ganado el clásico ante Los Andes por la fecha número 7 en el Eduardo Gallardón, significó más que tres puntos. El gol agónico de Fernando Brandán de cabeza desató el delirio de todos los hinchas del Gasolero aquel 29 de marzo en Lomas de Zamora, pero nadie imaginaba lo que vendría después.

Con esa victoria Temperley se acomodaba en la tabla de posiciones y muchos pensaban que el triunfo en el clásico serviría como envión anímico para ser candidato en la Primera Nacional. Sin embargo, todo lo contrario sucedió y el Gasolero no pudo volver a ganar.

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La maldición de Temperley luego de ganarle el clásico a Los Andes

Ya son cuatro fechas en las que Temperley no puede sumar de a tres. Luego del triunfo ante Los Andes, el Gasolero visitó a Midland y en un encuentro complicado, con una cancha de césped sintético, el equipo dirigido por Nicolás Domingo no pasó del 0 a 0.

Luego, recibió a Quilmes en el Alfredo Beranger, donde comenzó ganando rápidamente por 2 a 0, después el Cervecero lo dio vuelta por 3 a 2 y sobre el final Nicolás Molina marcó el agónico 3 a 3. Por la décima fecha llegó otra igualdad ante Colegiales por 1 a 1 con la presencia de hinchas visitantes en Munro.

Por último, la igualdad ante Patronato por 0 a 0 en Turdera, lo cual profundiza la sequía del equipo. En total son 4 fechas que el Gasolero no puede ganar, convirtió 4 goles y le anotaron 4.

temperley vs quilmes
Temperley arrastra una seguidilla de cuatro partidos sin victorias.

Temperley arrastra una seguidilla de cuatro partidos sin victorias.

Para Temperley es la hora de ganar

En la próxima fecha, Temperley recibirá a Almagro el domingo 3 de mayo en el Alfredo Beranger. Será la oportunidad para el Gasolero de volver a la victoria ante un equipo que marcha último en la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional.

Luego, recibirá a Deportivo Maipú en el Beranger y visitará al líder Gimnasia de Jujuy. Es por ello que debe empezar a sumar de a tres si es que no quiere perderles pisada a los primeros puestos. Además, San Martín de San Juan y Quilmes se encuentran por debajo en la tabla, por lo que un traspié del Gasolero provocaría la caída definitiva hasta ubicarse fuera de los puestos de reducido.

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