Es de Lomas de Zamora, filmó un corto con su celular y le ganó a Martin Scorsese

De la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales al BAFICI , sin escalas. Julián Camilo Lloves , recientemente egresado de la institución de Lomas de Zamora , tuvo la posibilidad de presentar su cortometraje “Amor y cine” en el festival de cine independiente más relevante de Argentina . El corto, que se grabó con un celular, agotó las entradas en sus tres funciones.

El Festival BAFICI es un evento de gran repercusión nacional y es uno de los más importantes de toda Latinoamérica. Este año se llevó a cabo del 16 al 26 de abril: durante las 11 jornadas se exhibieron cientos de películas argentinas y también internacionales.

El cortometraje “Amor y cine” , filmado en la EMMA y dirigido por el lomense Julián Lloves, fue uno de los seleccionados para ser parte del evento cultural. La historia, que involucra a un estudiante de cine que niega estar enamorado de su profesora, logró captar la atención de los cinéfilos, quienes agotaron las entradas en las tres funciones que tuvo el corto.

“Como tenía pocas entradas acreditadas de cara al estreno, decidí sacar más para mis familiares y conocidos. También compré tickets para otras películas que quería ver en el Festival, pero al volver a la sección de mi película me di cuenta que ya no había más disponibilidad”, contó Julián en el programa “Va por acá”, de Comunidad Lomas Stream .

Como tenía pocas entradas acreditadas de cara al estreno, decidí sacar más para mis familiares y conocidos. También compré tickets para otras películas que quería ver en el Festival, pero al volver a la sección de mi película me di cuenta que ya no había más disponibilidad Como tenía pocas entradas acreditadas de cara al estreno, decidí sacar más para mis familiares y conocidos. También compré tickets para otras películas que quería ver en el Festival, pero al volver a la sección de mi película me di cuenta que ya no había más disponibilidad

A su vez, Lloves le puso una pizca de comicidad a su gran logro. Y es que su cortometraje agotó las entradas más rápido que “El Color del Dinero”, del reconocido director Martin Scorsese. “Fue una locura”, expresó.

Embed - Diario La Union on Instagram: " "Amor y cine", el cortometraje dirigido por un lomense que llegó al BAFICI y que agotó entradas antes que Scorsese Julián Camilo Lloves (@juliancam_ ) se formó en la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas (@mediosaudiovisuales.lomas ) y presentó su obra en el prestigioso festival de cine independiente. ¡Te compartimos su imperdible anécdota que involucra al legendario cineasta Martin Scorsese! @clstream" View this post on Instagram

La pasión de Julián Lloves por el cine argentino

Apasionado del cine, Julián Lloves se pasó muchas horas viendo películas y cortometrajes gracias a CINE.AR, la plataforma nacional gratuita, lo que le despertó el interés por el cine argentino, por la carrera y por crear su propio contenido. Ese fue el puntapié inicial para lo que hoy ya es una realidad: egresado como director de cine y realizador de un cortometraje.

“La profesora Florencia Calcagno, de guión, nos notó desmotivados en una de sus clases y nos hace salir del aula para filmar material. Editando el contenido encontré una historia para contar: ‘Amor y cine’ fue grabado con mi celular, lo que deja en claro que no hace falta tener tantos recursos para crear contenido de calidad”, había dicho Julián en el programa “Conurbanhadas”, otro programa de Comunidad Lomas Stream.

La profesora Florencia Calcagno, de guión, nos notó desmotivados en una de sus clases y nos hace salir del aula para filmar material. Editando el contenido encontré una historia para contar: ‘Amor y cine’ fue grabado con mi celular, lo que deja en claro que no hace falta tener tantos recursos para crear contenido de calidad La profesora Florencia Calcagno, de guión, nos notó desmotivados en una de sus clases y nos hace salir del aula para filmar material. Editando el contenido encontré una historia para contar: ‘Amor y cine’ fue grabado con mi celular, lo que deja en claro que no hace falta tener tantos recursos para crear contenido de calidad

Con este logro, Julián Lloves dejó en claro el potencial que nace desde Lomas de Zamora y sus espacios de formación como lo es la EMMA. Su historia demuestra que, con creatividad y pasión, los proyectos más simples pueden trascender y tener su oportunidad en las grandes pantallas.