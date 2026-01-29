Banfield visita a Sarmiento, en un duelo clave para los promedios

Banfield irá por su primer triunfo en la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional frente a Sarmiento de Junín , en un choque clave para la tabla de promedios. El Taladro empató en el debut contra Huracán, mientras que el Verde cayó en tiempo de descuento ante Argentinos Juniors.

El encuentro, televisado por ESPN Premium, comenzará a las 21.30, en el estadio Eva Peón , y tendrá el arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy , secundado por Erik Grunmann y Matías Bianchi. Cuarto árbitro: Joaquín Gil. VAR: Gastón Monsón Brizuela. AVAR: Carlos Córdoba.

Los equipos de Pedro Troglio y Facundo Sava volverán a tener una temporada cargada de dramatismo por el descenso. El Taladro le lleva siete unidades de ventaja en la tabla de promedios y buscará estirar esa brecha, consciente de que necesita sumar y sumar para sacar la cabeza del fondo del sótano.

Respecto al partido con Huracán (1-1) en el estadio Florencio Sola , el entrenador deberá realizar al menos un cambio obligado por la expulsión de Santiago Esquivel, quién podría ser reemplazado por Lucas Palavecino.

Además, el compañero de Mauro Méndez en la ofensiva seguiría siendo Bruno Sepúlveda. Esto se debe a las negociaciones que las dirigencias de Banfield y Rosario Central llevan adelante por el traspaso de Rodrigo Auzmendi al Canalla. El delantero había sido sondeado por Boca, que rechazó los US$2 millones que pidió Matías Mariotto por el delantero oriundo de Adolfo Gonzales Chaves. Y cuando parecía que Pedro Troglio podía contar con sus servicios apareció la Academia rosarina sobre el cierre del mercado de pases.

El entrenador de Sarmiento también deberá meter mano en la formación por la expulsión -por roja directa- del central Juan Manuel Insaurralde, a lo que se suma el volante Manuel García por una lesión muscular.

Entre Gastón Arturia y Lucas Suárez saldría el reemplazante del “Chaco” Insaurralde, en tanto, Carlos Villalba se sumaría a la zona del mediocampo.

Un historial desfavorable para Banfield en Junín

Los últimos cinco partidos en Primera División disputados en Junín fueron de cuatro empates (2-2 y tres 0-0) y una derrota (0-2) para Banfield, que solamente pudo ganar en tres oportunidades en el historial en campo antagónico.

La última vez que el Taladro le ganó como visitante a Sarmiento fue el 30 de marzo de 1985, por la Primera B: fue 5-2, con tres de Miguel Ángel Converti -hijo-, Pedro Molina y Carlos Álvarez; descontando Sergio Marchi y Luis Oropel.

Probables formaciones de Sarmiento y Banfield por el Torneo Apertura

Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Gastón Arturia o Lucas Suárez y Yair Arismendi; Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala y John Rentería; Diego Churín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Lautaro Ríos, Lucas Palavecino y Tomás Adoryan; Bruno Sepúlveda y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Hora: 21.30. Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy. Estadio: Eva Perón. TV: ESPN Premium.