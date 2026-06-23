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23 de junio de 2026
Hasta pronto.

Titi Tcherkaski fue eliminada de Gran Hermano en un ajustado versus con Sol Abraham

Titi Tcherkaski se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano y dejó un picante mensaje antes de dejar la casa del certamen de Telefe.

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En pocas palabras

  • Titi Tcherkaski: Fue la nueva eliminada de Gran Hermano en un versus con Sol Abraham.
  • Gala de Eliminación: Otros jugadores como Manuel Ibero, Steffany Pereira y Cinzia Francischiello se salvaron de la placa.
  • Mensaje final: Tcherkaski expresó sus deseos de que Manuel Ibero, Yipio y Andrea del Boca avancen en la competencia.
Resumen generado por Thinkindot AI

Titi Tcherkaski abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público luego de la Gala de Eliminación del certamen de Telefe. Cayó en el versus con Sol Abraham y luego que varios jugadores bajaran de la placa.

La placa era negativa desde la formación de la misma en la Gala de Nominación del pasado jueves. Ya habían salido de placa Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia previamente, y en el comienzo de la noche decisiva del lunes le llegó el turno de zafar a Manuel Ibero, que recibió únicamente el 0,3% de los votos.

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Los siguientes en salir de placa fueron Steffany “Campanita” Pereira y Cinzia Francischiello, con el 0.4% y el 1.2% de los votos, respectivamente, por lo que quedó entonces el esperado versus entre Sol Abraham y Titi Tcherkaski.

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Titi dejó Gran Hermano.

Titi dejó Gran Hermano.

El picante mensaje antes dejar Gran Hermano

En el cierre del programa, Santiago del Moro comunicó que la eliminada de la semana de Gran Hermano 2026 era Titi Tcherkaski con un ajustado porcentaje.

La salida de la tiktoker aconteció sin polémicas y ella expresó que desea que Manuel Ibero, Yipio y Andrea del Boca lleguen lejos en la competencia, marcando una diferencia con quienes, según ella, “dejan mucho que desear”.

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