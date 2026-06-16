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16 de junio de 2026
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Maná vuelve a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

Maná, la popular banda de rock mexicana, regresa a la Argentina para tocar en River Plate en una escala de la gira de celebración de sus 40 años en escena.

Maná, en Argenitna.&nbsp;

Maná, en Argenitna. 

Luego de encabezar la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Maná anuncia su único show en la Argentina para el 10 de diciembre 2026, desembarcando por primera vez en el Estadio de River Plate, para celebrar 40 años en escena.

La fecha forma parte de “Vivir Sin Aire Tour”, una gira especial de estadios con la que la banda de rock mexicana celebrará cuatro décadas de trayectoria recorriendo algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica, como Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Buenos Aires.

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“Vivir Sin Aire Tour” recorrerá algunos de los estadios más importantes de Latinoamérica: el Vive Claro de Bogotá (28 de noviembre), el Estadio San Marcos de Lima (2 de diciembre), el Estadio Monumental de Santiago de Chile (5 de diciembre), el Estadio River Plate de Buenos Aires (10 de diciembre), culminando la gira en México, su casa, en el Estadio GNP Seguros (17 de diciembre).

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Maná, en River.

Maná, en River.

Cuándo se venden las entradas para Maná

Las entradas para ver a Maná se podrán conseguir en Preventa el jueves 18 a partir de las 14 con tarjetas de crédito y débito Santander en 6 cuotas sin interés.

La Venta General comenzará el viernes 19 de junio a partir de las 14 con todos los medios de pago y en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander. La ticketera oficial es www.allaccess.com.ar

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