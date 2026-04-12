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12 de abril de 2026
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Cómo fue el romance oculto de Alberto Olmedo y Silvia Pérez

Alberto Olmedo y Silvia Pérez tuvieron un romance en los ’80 y mucho tiempo después de la muerte del cómico la actriz se animó a contar detalles.

Alberto Olmedo y Silvia Pérez, en No toca botón.&nbsp;

Alberto Olmedo y Silvia Pérez, en No toca botón. 

Silvia Pérez y Alberto Olmedo mantuvieron un romance clandestino durante los ’80 cuando compartían el elenco de No toca botón. Sin embargo, después de mucho tiempo, la actriz se animó a contar la historia de amor que tuvo con el capocómico rosarino.

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El vinculo trascendió lo laboral, y Silvia Pérez y Alberto Olmedo tuvieron un apasionado romance. Aunque eran personas públicas, su amor se mantenía en privado.

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Alberto Olmedo y Silvia Pérez, en No toca botón.

Alberto Olmedo y Silvia Pérez, en No toca botón.

Silvia Pérez contó detalles del romance con Alberto Olmedo

En 2011, en el programa Tiene la palabra, Silvia Pérez reveló que su romance era verdadero y que era de "un fuego y una intensidad terrible". Reconoció que estaba enamorada de él y contó que ayudó Alberto Olmedo en la lucha del actor contra las adicciones.

“Yo tenía 32 años. Y me sentía como salvadora, tenía una cierta omnipotencia de decir: ‘Yo te voy a ayudar’”, le dijo Silvia Pérez a Luis Novaresio en Debo Decir.

“Estuvimos juntos hasta el último día. Era mucho más que un amor, algo que abarcó muchas cosas. Era un compañero, un amigo, y un profesional que me dio lugar y me valoraba. Sentí que ahora que él ya no estaba, ¿quién me iba a valorar? La relación que teníamos fue de muchas aristas y lo que pasó fue muy shockeante”, contó.

Silvia Pérez decidió poner fin a toda relación con Alberto Olmedo. Lo hizo en el teatro antes de la función; el elenco salió a cenar y ella optó por no ir.

Al día siguiente, el 5 de marzo de 1988, el país se enteró de la triste noticia de la muerte de Alberto Olmedo. Cayó al vacío desde el balcón del departamento en Mar del Plata, ubicado en el piso 11 del edificio Maral 39.

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