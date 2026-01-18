Qué paso realmente entre Luis Miguel y Susana Romero

Luis Miguel y Susana Romero.

Luis Miguel fue vinculado con muchas mujeres argentinos, incluso algún romance fue confirmado por las partes, y en una de sus aventuras amorosas intentó conquistar a Susana Romero, que había saltado a la fama con Alberto Olmedo.

“Allá por el año 2000, un amigo periodista me llama y me dice que estaba con Luis Miguel, que tenía todas las revistas en las que había salido yo y que me invitaba a cenar. Pero como soy muy inconformista conmigo, no fui”, develó hace un tiempo la propia Susana Romero.

Y también se lamentó en no haber aceptado la invitación de Luis Miguel en una de las visitas que tuvo al país el popular artista. “Por un lado me arrepentí pero sentía que si iba, estaba regalada con un moño. Después de esa vez, insistió una vez más pero tampoco fui. Yo soy una persona muy insegura, tenía miedo de que me usara”, contó.

image Susana Romero fue vinculada con Luis Miguel. Los rumores de romance de Susana Romero con Alberto Olmedo Susana Romero fue vinculada en su momento con Alberto Olmedo y la actriz negó que haya habido un romance con el capocómico.

“No estuve enamorada de Alberto Olmedo, él de mi dicen que sí. Por lo menos eso me contó Pepe Parada que tenía unas cartas escritas por él. Alberto era muy seductor con todas las mujeres y si eran nuevas, mucho más. Yo siempre lo llevaba por el lado del humor, recordó. Y afirmó: “Siempre me siguieron los más chicos pero ahora necesito un hombre bien armado, por dentro y por fuera? ¡Ya no estoy para pavear!”

