Cómo fue el romance prohibido de Susana Giménez y Sergio Denis

Sergio Denis tuvo más de un romance durante su exitosa carrera en la música y uno de los tantos amoríos que vivió fue con Susana Giménez , otra figura muy popular. Lo particular es que se trató de un amor prohibido.

“Se inició en 1972”, le confirmó el fallecido cantante a Pampita hace un tiempo en Net TV sobre ese romance con Susana Giménez . Y dio más detalles: “Ella me vio en un show en el Hotel Hermitage, en Mar del Plata , y me mandó a decir a través de Ante Garmaz que yo le gustaba”.

En total, el romance duró “ocho o nueve meses”, soltó el cantante. “Nuestra primera cita fue en Playa Grande...”, recordó Sergio Denis . Y contó: “Susana me pasó a buscar por el hotel y nos fuimos a ver el mar: estaba buena la noche. Nos sentamos en las piedras...”.

Pampita quiso saber que pasó luego de ese encuentro playero y el cantante respondió: “No, ahí no pasó nada... Después nos fuimos a un lugar más blandito...”

Sergio Denis, entre risas, contó que Susana Giménez era "muy imaginativa... Tiene recursos... Y yo también... El problema era que, en aquel momento, ella estaba medio en pareja... Ella estaba trabajando con la publicidad de Shock (el jabón)... Por eso, para encontrarnos, nos organizábamos. Nos veíamos cuando ella tenía que viajar dos o tres días a Río de Janeiro o a Punta del Este”.

"Se enteró el novio oficial de la relación que tenían ustedes?", preguntó Pampita con gran curiosidad. "Sí, pero cuando se enteró, él ya no estaba con ella".

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La canción que Sergio Denis le dedicó a Susana Giménez

Susana Giménez le dejó a Sergio Denis muy buenos recuerdos. Tantos, que el artista le dedicó una canción que se llama “La vida es hoy”.

Muchos años después, Susana Giménez también reconoció el romance, en este caso, en el programa de Mirtha Legrand. “Estuvimos juntos un año, más o menos...”, dijo la diva.