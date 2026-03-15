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Cómo fue el romance de Tini Stoessel y Peter Lanzani

Tini Stoessel y Peter Lanzani tuvieron un romance de varios años cuando ella comenzaba su carrera y él ya estaban consolidado en el medio.

Tini Stoessel y Peter Lanzani, en otros tiempos.&nbsp;

Tini Stoessel y Peter Lanzani, en otros tiempos. 

Tini Stoessel y Peter Lanzani se conocieron en 2012 cuando la cantante tenía apenas 15 años y él ya era un actor famoso a partir de sus papeles en "Casi Ángeles" y otras ficciones. El encuentro se dio en un evento organizado por Disney, donde la actriz protagonizaba "Violetta".

Todo comenzó como una amistad, en medio de una admiración mutua, y luego la relación se transformó en algo hasta que blanquearon su romance.

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En 2013, cuando Tini Stoessel ya empezaba a girar con "Violetta Live", los rumores se confirmaron que estaban juntos. A pesar de la diferencia de edad, el tenía 23 y ella 16, la pareja se mostraba sólida, respetuosa y muy enamorada frente a las cámaras.

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Peter Lanzani y Tini Stoessel.

Peter Lanzani y Tini Stoessel.

Durante los tres años que duró la relación, la cantante y el artista compartieron momentos en público. Él la acompañó en algunos de sus shows, a pesar de que nunca se mostraron excesivamente mediáticos.

Peter Lanzani la apoyó en su carrera internacional y supo mantenerse al margen del fenómeno global en el que se había convertido "Violetta", mientras que ella lo acompañaba en sus primeros pasos como actor de cine y teatro.

En 2015, la relación llegó a su fin. Tini tenía 18 años y se preparaba para emprender su carrera solista. Mientras que él atravesaba un momento de consolidación artística. "Nos queremos mucho, pero estamos en etapas diferentes", reconoció la artista en su momento.

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