Cómo fue el romance de Tini Stoessel y Peter Lanzani

Tini Stoessel y Peter Lanzani se conocieron en 2012 cuando la cantante tenía apenas 15 años y él ya era un actor famoso a partir de sus papeles en "Casi Ángeles" y otras ficciones. El encuentro se dio en un evento organizado por Disney, donde la actriz protagonizaba "Violetta".
Todo comenzó como una amistad, en medio de una admiración mutua, y luego la relación se transformó en algo hasta que blanquearon suromance.
Durante los tres años que duró la relación, la cantante y el artista compartieron momentos en público. Él la acompañó en algunos de sus shows, a pesar de que nunca se mostraron excesivamente mediáticos.
Peter Lanzani la apoyó en su carrera internacional y supo mantenerse al margen del fenómeno global en el que se había convertido "Violetta", mientras que ella lo acompañaba en sus primeros pasos como actor de cine y teatro.
En 2015, la relación llegó a su fin. Tini tenía 18 años y se preparaba para emprender su carrera solista. Mientras que él atravesaba un momento de consolidación artística. "Nos queremos mucho, pero estamos en etapas diferentes", reconoció la artista en su momento.