Cómo fue el romance de Tini Stoessel y Peter Lanzani

Tini Stoessel y Peter Lanzani se conocieron en 2012 cuando la cantante tenía apenas 15 años y él ya era un actor famoso a partir de sus papeles en "Casi Ángeles" y otras ficciones. El encuentro se dio en un evento organizado por Disney, donde la actriz protagonizaba "Violetta".

Todo comenzó como una amistad, en medio de una admiración mutua, y luego la relación se transformó en algo hasta que blanquearon su romance .

En 2013, cuando Tini Stoessel ya empezaba a girar con "Violetta Live", los rumores se confirmaron que estaban juntos. A pesar de la diferencia de edad, el tenía 23 y ella 16, la pareja se mostraba sólida, respetuosa y muy enamorada frente a las cámaras.

Durante los tres años que duró la relación, la cantante y el artista compartieron momentos en público. Él la acompañó en algunos de sus shows, a pesar de que nunca se mostraron excesivamente mediáticos.

Peter Lanzani la apoyó en su carrera internacional y supo mantenerse al margen del fenómeno global en el que se había convertido "Violetta", mientras que ella lo acompañaba en sus primeros pasos como actor de cine y teatro.

En 2015, la relación llegó a su fin. Tini tenía 18 años y se preparaba para emprender su carrera solista. Mientras que él atravesaba un momento de consolidación artística. "Nos queremos mucho, pero estamos en etapas diferentes", reconoció la artista en su momento.