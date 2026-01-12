Tini Stoessel y Rodrigo De Paul encendieron las redes con rumores de embarazo

El punto de partida fue un carrusel de fotos que el futbolista compartió en Instagram y algunos detalles específicos fueron los que captaron la atención de los seguidores y encendieron las alarmas en las redes sociales.

Uno de ellos fue un tatuaje reciente de Rodrigo de Paul, que consiste en tres pequeños corazones dibujados por la cantante sobre el costado del abdomen.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, el medio de rumores de embarazo.

La simbología generó especulaciones sobre la posible llegada de un hijo, porque los usuarios asociaron los “tres corazones” con “ellos dos y la llegada de alguien más”.

image Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, de vacaciones.

Otra imagen que alimentó los rumores y la imaginación de los fans de la pareja fue la de un benteveo, que, según la tradición popular argentina, la presencia de esta ave cerca de una casa se interpreta como un presagio de embarazo.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones oficiales que confirmen o desmientan las versiones que comenzaron a correr.