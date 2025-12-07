Buenas noticias en Temperley: el arquero Ezequiel Mastrolía seguirá ligado al Gasolero por una temporada más

Temperley continúa con el armado del plantel de cara al próximo campeonato de la Primera Nacional . Con la asunción de Nicolás Domingo como nuevo entrenador, llegó la buena noticia de que el Gasolero mantiene a su arquero para el 2026. Ezequiel Mastrolía seguirá ligado a la institución de Turdera por una temporada más.

Según el medio partidario Locos por Temperley , el uno continuará vistiendo los colores del Gasolero en el 2026 y de esta manera se despejan los rumores sobre un alejamiento. Mastrolía fue uno de los mejores jugadores de Temperley en el 2025 y con su confirmación en el arco se suma a la base que mantiene el Celeste de cara al próximo año, dado que ya estaban asegurados Fernando Brandán, Luciano Nieto y Gabriel Esparza en el plantel que comandará Nicolás Domingo en su primera experiencia como entrenador.

El arquero de 34 años de edad inició su carrera futbolística en San Lorenzo de Almagro , donde permaneció desde el 2010 hasta el 2014. Luego tuvo pasos por Comunicaciones, Platense, Talleres de Córdoba, Mitre de Santiago del Estero, Estudiantes de Buenos Aires, All Boys, Cúcuta Deportivo, Once Caldas , hasta su llegada a Temperley en el 2025.

Desde su arribo a la institución de Turdera , el uno se fue convirtiendo en pieza clave del equipo. Defendió el arco Gasolero en 33 partidos en la última temporada y le convirtieron 19 goles. Mantuvo la valla invicta con un récord de 728 minutos sin recibir goles y de esta manera superó la marca de Matías Castro , quien ocupaba el segundo lugar de esta tabla con 654 minutos.

De esta manera, Mastrolía consiguió la mayor racha sin recibir anotaciones en toda la temporada del fútbol argentino. Con su récord, ingresó en la historia grande de Temperley y del fútbol nacional.

EL ARCO ESTÁ BIEN CUIDADO!!!



Ezequiel Mastrolía seguirá una temporada más en El Gasolero y de esa forma se sigue consolidando un equipo modelo 2026 con la base del 2025.



Felicitaciones "Mono"!!!

Dos juveniles de Temperley firmaron su primer contrato

Por otra parte, desde la institución de Turdera confirmaron que dos futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del club firmaron su primer contrato como profesionales.

Se trata de Exequiel Quintana y Jhonatan Díaz, quienes son categoría 2005 y forman parte del proyecto encabezado por la Comisión de Fútbol, junto al entrenador de la reserva Gabriel Ostúa y el nuevo cuerpo técnico a cargo de Nicolás Domingo.

La idea de la dirigencia de Temperley, junto al Consejo de Fútbol integrado por Jorge Colás y Federico Crivelli, es la de realizar un trabajo en conjunto entre la Primera División y las juveniles del Gasolero.