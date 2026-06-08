Copa Argentina: qué sanciones recibió Lanús tras quedar eliminado

El último partido del primer semestre de Lanús marcó la eliminación de la Copa Argentina . El Granat e perdió 2-1 contra Instituto de Córdoba y se despidió por octava vez en instancia de 16avos. de final. Además del resultado adverso, sufrió las expulsiones de Lucas Besozzi , Carlos Izquierdo z y el entrenador Mauricio Pellegrino .

Previamente, Lanús había sido eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores y tenía como objetivo seguir avanzando en el torneo federal. Sin embargo, recibió el tercer golpe en el mes de mayo, tras quedar afuera de los playoffs del Torneo Apertura contra Argentinos Juniors.

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Lucas Besozzi fue el más castigado por el Tribunal de Disciplina de la AFA, ya que recibió tres partidos de suspensión. El extremo recibió la tarjeta roja directa por parte del árbitro Nazareno Arasa por una descalificadora patada en perjuicio de Gustavo Abregú.

Mientras que al técnico Mauricio Pellegrino le dieron dos partidos. Al igual que Besozzi, las sanciones se enmarcan en el artículo 13.1 h) del Código Disciplinario.

Por su parte, el capitán Carlos Izquierdoz fue multado con una fecha, Regla 12 del Internacional Board (doble amonestación). Mismo castigo recayó sobre Hernán De la Fuente y Fernando Alarcón, jugadores de Instituto de Córdoba.

Cumplen por Copa Argentina

El reglamento establece que aquellos (jugadores y cuerpo técnico) que estuvieran cumpliendo penas por partido aplicadas en otros torneos podrán participar y actuar en la Copa Argentina. De igual modo, las penas aplicadas en el marco de la Copa Argentina 2026 se cumplirán en la misma, no alcanzando a la participación en otros certámenes. Esta franquicia no alcanza a aquellos infractores que estuvieran cumpliendo penas por tiempo, los que no podrán actuar en ningún ámbito hasta el total cumplimiento de la misma.

Además, los infractores que quedarán con fechas pendientes de cumplimiento (por partidos) de la Copa Argentina 2026 deberán completar el cómputo de las mismas en la próxima edición del torneo. Los sancionados por tiempo deberán cumplir las mismas de conformidad con la reglamentación vigente en la materia.

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En el caso de Carlos Izquierdoz, pudo haber sido su última actuación, ya que el defensor tendría previsto retirarse de la actividad a fin de temporada. Los otros cuatro, incluidos los futbolistas de la Gloria, deberán cumplir.

En el caso de De la Fuente como Alarcón podrán retornar si su equipo accede al cuadro de cuartos de final -venciendo a Platense- para enfrentarse al ganador de Estudiantes de La Plata o Barracas Central.