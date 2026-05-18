Jorge Vivaldo, tras otra derrota de Brown de Adrogué: "En esta categoría los errores..."

Luego de la ajustada derrota por 1 a 0 ante Deportivo Camioneros en el Estadio Hugo Moyano, el director técnico de Brown de Adrogué , Jorge Vivaldo , dialogó con la prensa y compartió sus sensaciones sobre un resultado que dejó un sabor amargo en el plantel.

El "Flaco" lamentó la falta de contundencia de sus dirigidos en los momentos clave del partido, haciendo hincapié en las situaciones desperdiciadas durante la primera mitad.

El panorama de Brown de Adrogué en la Primera B es preocupante, ya que acumula 15 puntos en igual cantidad de presentaciones. Se ubica a cuatro puntos del descenso y la crisis no se detiene para un equipo que pensaba estar en la discusión por los primeros puestos en la categoría. Sin dudas, la derrota ante Camioneros es un paso atrás para un equipo que se había ilusionado con una levantada.

Luego de la caída ante Camioneros en Esteban Echeverría, el entrenador de Brown de Adrogué puso el pecho ante la difícil situación. El conjunto Tricolor acumuló su sexta derrota en el torneo, no reacciona y registra tres encuentros sin ganar, con dos empates y una derrota.

"Estamos en una posición incómoda en la tabla con 15 puntos, pero este grupo tiene autocrítica y va a seguir trabajando para salir adelante", aseguró Vivaldo. Además, consideró que "el equipo muestra un crecimiento constante y solidez en el juego", aunque lamentó "la puntada final en el área rival".

Asimismo, puntualizó en la derrota y sostuvo: "Nos descuidamos en una pelota parada a pocos minutos del final y nos quedamos con las manos vacías. Da mucha bronca".

No obstante, analizó: "Hicimos un primer tiempo muy serio, generamos situaciones claras como el cabezazo de Báez, pero si no golpeás primero, le das vida al rival. Nos duele perder así porque el equipo hace el esfuerzo, pero en esta categoría los errores se pagan caros".

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Un panorama complejo para Brown de Adrogué

Con este traspié en la fecha 16 de la Primera B Metropolitana, el conjunto de Adrogué quedó relegado al puesto 17 de la clasificación general. El entrenador concluyó asegurando que la única receta para revertir la racha es "aprender de estas desatenciones y mentalizarse en el próximo compromiso de local".

Deportivo Merlo, Dock Sud y Talleres de Escalada aparecen en el horizonte de Brown de Adrogué. Todos se encuentran por encima del Tricolor en la tabla de posiciones, con lo cual serán encuentros determinantes para saber si el equipo de Jorge Vivaldo puede salir de la situación apremiante en la que se encuentra.