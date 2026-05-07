El fuerte posteo del novio de Yipio de Gran Hermano: "No sean tan idiotas"

Yisela “Yipio” Pintos abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada , por pedido de su familia, en particular de su novio, por problemas de salud de su mamá. La salida de comediante uruguaya abrió suspicacias entre los seguidores del reality de Telefe.

Algunos creen que el novio había obrado correctamente al comunicarse con la producción de Gran Hermano, mientras que otros sospechan que fue una estrategia para que Yipio deje el certamen y que la salud de la mamá de la comediante fue una excusa.

Alerta. El fuerte comunicado de la familia de Daniela de Gran Hermano

En este contexto y en medio de los rumores que corren, Mathías, el novio de Yipio, mediante sus historias de Instagram, dio su versión de lo ocurrido con un lapidario mensaje.

"Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos, ya habrá tiempo para contar todo pero tampoco me pertenece a mí", escribió.

Poco después, al ver todo lo que estaba circulando en torno al tema, agregó: "Gente, personas pensantes, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor".

Sin vueltas, cerró: "Que gente tan al pedo. Por eso están como están también, no saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan".