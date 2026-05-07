jueves 07 de mayo de 2026
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7 de mayo de 2026
Se picó.

El fuerte posteo del novio de Yipio de Gran Hermano: "No sean tan idiotas"

Yipio tuvo que dejar Gran Hermano por la salud de su mamá y el novio de la participante de certamen de Telefe salió al cruce de los rumores.

Yipio de Gran Hermano y su novio.&nbsp;

Yipio de Gran Hermano y su novio. 

Yisela “Yipio” Pintos abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada, por pedido de su familia, en particular de su novio, por problemas de salud de su mamá. La salida de comediante uruguaya abrió suspicacias entre los seguidores del reality de Telefe.

Algunos creen que el novio había obrado correctamente al comunicarse con la producción de Gran Hermano, mientras que otros sospechan que fue una estrategia para que Yipio deje el certamen y que la salud de la mamá de la comediante fue una excusa.

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Yipio abandonó Gran Hermano por la salud de su mamá
image
El posteo del novio de Yipio de Gran Hermano.

El posteo del novio de Yipio de Gran Hermano.

El duro posteo en Instagram

En este contexto y en medio de los rumores que corren, Mathías, el novio de Yipio, mediante sus historias de Instagram, dio su versión de lo ocurrido con un lapidario mensaje.

"Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos, ya habrá tiempo para contar todo pero tampoco me pertenece a mí", escribió.

Poco después, al ver todo lo que estaba circulando en torno al tema, agregó: "Gente, personas pensantes, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor".

Sin vueltas, cerró: "Que gente tan al pedo. Por eso están como están también, no saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan".

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