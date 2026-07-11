Los Andes busca recuperarse ante Ciudad Bolívar en el Eduardo Gallardón

El Milrayitas afronta una verdadera prueba de fuego. Este sábado a partir de las 15, el Eduardo Gallardón se vestirá de gala para albergar el cruce entre Los Andes y Ciudad de Bolívar , válido por la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional.

Con el arbitraje de Pablo Giménez y la transmisión en vivo de LPF Play, el conjunto de Lomas de Zamora se juega más que tres puntos: busca reinsertarse firmemente en los puestos de Reducido y prenderse en la pelea directa por el boleto a la Primera División.

El certamen ingresa en su etapa de definiciones y la Zona A está al rojo vivo. Tras la ajustada caída 1 a 0 ante Almirante Brown, Los Andes quedó relegado al quinto puesto con 29 unidades, quedando a solo un punto de su rival de turno, que marcha cuarto.

Una victoria en casa no solo significará superar a Ciudad de Bolívar en la tabla, sino también acortar distancias con los líderes para mantener vivo el gran objetivo institucional: disputar la final por el primer ascenso directo o, en su defecto, asegurar la localía en los cruces de eliminación directa del Reducido.

Cómo llegan Los Andes y Ciudad Bolívar al choque de este sábado

El presente de ambos equipos en la Zona A de la Primera Nacional marca una notable paridad, aunque llegan al partido con realidades anímicas opuestas tras sus últimos compromisos en la competencia.

El conjunto de Lomas de Zamora busca reencontrarse con su mejor versión futbolística. Se ubica en el quinto puesto con 29 puntos, cosechados a través de 7 triunfos, 8 igualdades y 4 caídas. El Milrayitas viene de sufrir un duro revés al caer 1-0 frente a Almirante Brown como visitante, un resultado que encadenó su segunda derrota consecutiva en el torneo. El equipo de Leonardo Lemos sabe que hacerse fuerte de local es una obligación ineludible para frenar la irregularidad y volver a posicionarse entre los cuatro mejores de la zona.

Por su parte, Ciudad Bolívar atraviesa un momento de alta confianza. Ocupa la cuarta posición con 30 unidades, producto de 7 victorias, 9 empates y solo 3 derrotas. El fin de semana pasado, cortó una racha de partidos sin ganar al imponerse con un contundente 3-1 ante Godoy Cruz. Esa victoria inyectó el envión anímico necesario para defender su lugar en la zona de privilegio e intentar prenderse a la pelea alta que lidera Ferro.

Probables formaciones

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro, Facundo Villarreal; Facundo Echevarría y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

Ciudad Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez, Tobías Fernández; Brian Quintana, Tomás Guiacobini; Guillermo Sánchez, Alex Díaz, Maximiliano Gutiérrez; Jonatan Maciel. DT: Diego Funes.

Hora: 15.00

Árbitro: Pablo Giménez

Estadio: Eduardo Gallardón

TV: LPF Play