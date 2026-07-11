sábado 11 de julio de 2026
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11 de julio de 2026
Lo que vendrá.

Netflix estrenará una serie sobre la "Tragedia de los Andes"

Los mismos creadores de la película “La sociedad de la nieve”, estrenarán en Netflix una serie documental sobre el accidente aéreo ocurrido en 1972.

Nueva serie de Netflix.&nbsp;

Nueva serie de Netflix. 

Netflix estrenará “Más allá de la sociedad”, una serie documental de José Antonio Bayona y Carlos Torres sobre la historia del avión accidentado en 1972, en la llamada “Tragedia de los Andes”, que el cineasta español ya contó en la película “La sociedad de la nieve”.

Ahora, “Más allá de la sociedad”, dirigida por Carlos Torres, reunirá por primera vez en una misma obra testimonios inéditos de familiares de las víctimas del accidente y de los supervivientes.

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Luego de la adaptación cinematográfica de “La sociedad en la nieve”, basado en el libro homónimo de Pablo Vierci, J.A. Bayona se pone al frente de esta nueva producción, un relato estructurado en tres episodios que se desarrolla en el lugar del siniestro, al que se traslada gran parte del reparto de esa película para propiciar "un singular encuentro entre la realidad y la ficción", destaca Netflix.

Nueva serie de Netflix.

Nueva serie de Netflix.

Qué contará la nueva serie

La serie documental recorre los cincuenta años posteriores a la tragedia acaecida el 13 de octubre de 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a Chile a los integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo junto a varios de sus allegados y a cinco tripulantes, se estrelló en la cordillera de los Andes, en territorio de Argentina.

Sobrevivieron dieciséis de los cuarenta pasajeros que iban a bordo del avión, que estuvieron 72 días en la nieve esperando a ser rescatados.

La producción explora con los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos cómo aquel vuelo marcó para siempre las vidas de una comunidad y se convirtió en un fenómeno de repercusión mundial que inspiró innumerables libros y películas.

J.A. Bayona cuenta que la idea de esta serie documental surgió cuando decidieron viajar con el reparto de la película “La sociedad de la nieve” al lugar del accidente, el Valle de las Lágrimas, donde ninguno de los actores había estado.

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