Historias entre surtidores: playeros de Lomas de Zamora cuentan su día a día a pura vocación

Se celebra el Día Nacional del Petróleo en conmemoración al descubrimiento del primer yacimiento de hidrocarburos en Comodoro Rivadavia, hace ya 118 años. En Lomas , la fecha también es una oportunidad para reconocer a quienes trabajan a diario en las estaciones de servicio y que, con dedicación, brindan un servicio esencial a los vecinos.

Alejandro Orrego trabaja desde hace más de siete años como playero en la estación de servicio ubicada sobre la Avenida Alsina, casi esquina Chacabuco. En una charla llena de historias con Diario La Unión , contó que él y sus compañeros atienden a una gran cantidad de clientes por día, muchos de ellos provenientes de Banfield y zonas cercanas debido a la ubicación estratégica de la gasolinera.

“A cada vecino se lo trata de la mejor manera posible. Generalmente, nos dividimos en turnos rotativos para ofrecer un servicio las 24 horas del día”, explicó Alejandro. Con vocación de servicio , aseguró que uno de sus mayores desafíos es mantener siempre la buena predisposición , incluso en los horarios nocturnos o en jornadas de clima adverso.

Al ser consultado por alguna anécdota de trabajo, Orrego recordó rápidamente varias visitas de famosos: Jorge “Roña” Castro, Ricardo Centurión y Daniel Osvaldo, entre otros. “No suelo molestarlos o pedirles fotos porque quiero que ellos se tomen como natural el hecho de venir a cargar nafta”, contó entre risas, remarcando que para él todos los clientes merecen el mismo trato.

“Esta labor me encanta. Disfruto atender a los vecinos y hacerlos sentir bien desde mi lugar de trabajo”, concluyó Alejandro, orgulloso de un oficio que, asegura, le dio grandes amistades y aprendizajes.

A la conversación se sumó también María Cristóbal, empleada de la misma estación, quien resaltó la importancia de su rol: “Tomé este puesto de trabajo en 2018. Puedo decir que tengo una gran relación con los clientes, quienes por suerte me respetan en mi rol de playera”. Para ella, la interacción diaria con la comunnidad es fundamental.

“Ser playero no es para cualquiera. Arranqué a los 18 años en otra estación de servicio, pero luego renuncié para priorizar la maternidad. Hace siete años que volví al rubro con muchas ganas y me siento muy agradecida”, destacó María.

Los playeros atienden a cientos de vecinos de Lomas.

En un día especial para la industria petrolera, los playeros lomenses celebran su rol con compromiso y vocación de servicio, siendo parte indispensable del movimiento diario de la ciudad.