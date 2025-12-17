Un auto apareció envuelto en llamas en Ingeniero Budge: el misterioso antecedente

Un auto se prendió fuego en la localidad de Ingeniero Budge y asustó a los vecinos en horas de la noche. Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron de urgencia.

El siniestro tuvo lugar el martes por la noche en la calle Euskadi al 4000 , entre Epecuén y Goya . La gente del barrio notó que un Fiat color rojo se estaba incendiando en medio de la calle y no había nadie alrededor.

El vehículo apareció envuelto en llamas. Era muy peligroso acercarse, ya que había un serio riesgo de que el coche explotara. De hecho, el fuego se desarrollaba a metros de un árbol. Sólo quedaba pedir ayuda a los Bomberos de Lomas .

Enseguida se acercó una dotación al lugar para controlar las llamas. Los bomberos apagaron el incendio y evitaron que el vehículo explotara y provocara un daño mayor.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el vehículo había sido abandonado, por lo que no hubo personas heridas. Aparentemente, por las características del incendio, se trató de un hecho intencional, pero se desconoce quién fue el responsable.

Lo llamativo es que el mes pasado había aparecido otro auto incendiado en exactamente el mismo lugar. Esa vez, se trató de un Volkswagen Pointer color gris.