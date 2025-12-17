jueves 18 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025
Incendio.

Un auto apareció envuelto en llamas en Ingeniero Budge: el misterioso antecedente

Los Bomberos de Lomas de Zamora intervinieron de urgencia. El mes pasado hubo un episodio similar en este mismo lugar de Budge.

El auto, envuelto en llamas.

Un auto se prendió fuego en la localidad de Ingeniero Budge y asustó a los vecinos en horas de la noche. Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron de urgencia.

El siniestro tuvo lugar el martes por la noche en la calle Euskadi al 4000, entre Epecuén y Goya. La gente del barrio notó que un Fiat color rojo se estaba incendiando en medio de la calle y no había nadie alrededor.

El vehículo apareció envuelto en llamas. Era muy peligroso acercarse, ya que había un serio riesgo de que el coche explotara. De hecho, el fuego se desarrollaba a metros de un árbol. Sólo quedaba pedir ayuda a los Bomberos de Lomas.

Rápido accionar de los Bomberos de Lomas de Zamora

El incendio asustó a los vecinos de Ingeniero Budge.

Enseguida se acercó una dotación al lugar para controlar las llamas. Los bomberos apagaron el incendio y evitaron que el vehículo explotara y provocara un daño mayor.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el vehículo había sido abandonado, por lo que no hubo personas heridas. Aparentemente, por las características del incendio, se trató de un hecho intencional, pero se desconoce quién fue el responsable.

Lo llamativo es que el mes pasado había aparecido otro auto incendiado en exactamente el mismo lugar. Esa vez, se trató de un Volkswagen Pointer color gris.

