domingo 15 de marzo de 2026
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15 de marzo de 2026
Cancelada.

Se suspendió la Finalissima entre la Selección Argentina y España

Luego de varias idas y vueltas, la UEFA anunció que la Finalissima entre la Selección Argentina y España quedó cancelada. Estaba prevista para el 27 de marzo.

La Finalissima entre la Selección Argentina y España quedó cancelada.&nbsp;

La Finalissima entre la Selección Argentina y España quedó cancelada. 

La UEFA anunció la suspensión de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y la selección española, luego de que el partido programado para el 27 de marzo en Qatar no pudiera realizarse debido a la situación política que atraviesa la región.

El organismo europeo explicó que intentó encontrar alternativas para mantener el encuentro, incluyendo la posibilidad de disputarlo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid o incluso organizar una serie a doble partido entre España y Argentina, pero las propuestas no lograron el acuerdo de todas las partes involucradas.

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No hubo acuerdo para la sede de la Finalissima

Ante la falta de una sede y fecha compatibles, la UEFA confirmó finalmente la cancelación de esta edición de la Finalissima, torneo creado junto a Conmebol para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica, y agradeció tanto a las autoridades de Catar como a los organizadores que intentaron llevar adelante el evento.

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