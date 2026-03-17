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17 de marzo de 2026
Fecha FIFA.

La Selección Argentina tiene rival tras la cancelación de la Finalissima

Guatemala, rival que vio nacer el ciclo de Lionel Scaloni en 2018, será el rival de la Selección Argentina el próximo martes 31. Resta confirmar la sede.

Lionel Messi en un Argentina-Guatemala.

Lionel Messi en un Argentina-Guatemala.

La cancelación de la Finalissima contra España modificó los planes de la Selección Argentina. Sin embargo, el plantel Albiceleste que conduce Lionel Scaloni se reunirá en Ezeiza y confirmó un amistoso para la penúltima fecha FIFA previo al Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Scaloneta se juntará este fin de semana en el predio de la AFA Lionel Andrés Messi y el próximo martes 31 enfrentará a Guatemala, que cuatro días antes, en Italia, jugará con Argelia, primer rival de la Argentina en el Mundial.

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Lionel Scaloni prepara la lista

El entrenador rosarino dará a conocer a la brevedad la lista de jugadores convocados, con los cuáles trabajará una semana para luego despedirse del público con un partido amistoso ante un rival de poca exigencia.

Desde la AFA no confirmaron el escenario del partido. Ya quedó descartado el estadio Monumental de River Plate, afectado a los recitales de la banda AC/DC.

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El conflicto de Medio Oriente echó por tierra la Finalissima que debía jugarse en Lusail y otro compromiso amistoso en Qatar. A pesar las tensas negociaciones entre AFA y UEFA, no hubo acuerdo para que se desarrollara en otra sede.

Ventaja de la Selección Argentina en el historial

Solo tres enfrentamientos registra la Selección Argentina contra Guatemala, que ocupa el 94º lugar del ranking FIFA y Surinam la dejó fuera de la Copa del Mundo. En todos los partidos se impuso el conjunto nacional.

El 14 de junio de 2013, fue goleada por 4-0 en el estadio Nacional Mateo Flores, con tantos de Lionel Messi -3- y Augusto Fernández.

En tanto, el 8 de septiembre de 2018, el ciclo de Lionel Scaloni arrancó con un 3-0, con goles de Gonzalo Martínez, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone, en el partido que se disputó en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Argentina 2018
La Selección Argentina contra Guatemala en 2018.

La Selección Argentina contra Guatemala en 2018.

Por último, el 14 de junio de 2024, Argentina triunfó por 4-1, previo a la Copa América. Goles de Lautaro Martínez -2- y Lionel Messi -2-; y Lisandro Martínez, en contra, para la Bicolor. Se jugó en el estadio FedExfIeld de Landover, Maryland.

Hubo un primer duelo en 2008, pero de la Sub-23 (holgado 5-0) que dirigió Sergio Batista con miras a los Juegos Olímpicos de Beijing. Fue el 7 de febrero, en el estadio Memorial Coliseum, de Los Ángeles. Goles de Gonzalo Higuaín -2-, Ezequiel Lavezzi, Jonatan Maidana y Marco Ruben.

La última ventana internacional del calendario FIFA será entre el 1º y 9 de junio, previo al inicio de la Copa del Mundo, donde la Argentina debutará contra Argelia el 16, a las 22 horas, en el Arrowhead Stadium, de Kansas City.

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