Cuáles fueron las claves de la victoria de Lanús sobre Vélez

Lanús jugó ante Vélez uno de esos partidos que pueden ser bisagra en el campeonato. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se plantó en el José Amalfitani, ante el equipo que llegaba como líder e invicto del Torneo Apertura. Se trataba de una dura parada, en la cual el Granate supo plantarse y superar a su rival.

Fue un gran triunfo que lo coloca a Lanús tercero en la tabla de posiciones con 18 puntos, a 4 unidades de la cima, pero con un partido menos que todavía adeuda ante Argentinos Juniors. Sin dudas, el Granate se acomodó en el torneo y promete dar pelea.

Letal y contundente. Lanús no le tuvo piedad a Newell's y lo goleó en la Fortaleza

En abril. El estadio de Lanús será sede de un partido de la Selección Argentina Femenina

Una de las claves del Lanús de Mauricio Pellegrino es saber interpretar los momentos de los partidos. Presionar alto en la salida del rival y también defenderse cuando los adversarios lo acorralan.

Así lo analizó Tomás Guidara, el lateral derecho del Granate , quien fue uno de los puntos altos de la victoria en Liniers. "Supimos entender el partido. Vinimos, nos plantamos, peleamos, y fuimos protagonistas. Aún así, nos faltó ser más precisos en algunas contras y terminar bien las jugadas. A pesar de eso, el resultado fue justo", aseguró el ex jugador de Huracán.

Asimismo, profundizó: "Buscamos lo mismo que en casa en el último partido. Siento que el equipo está bien, está enchufado. Hay que seguir y no relajarnos. Arrancamos ganando la Copa. Ahora, seguimos con éstos resultados positivos, y eso es buenísimo para nosotros. Pero, viene movido el fixture".

Con su victoria ante Vélez, el Granate acumula 5 triunfos, 3 empates y sólo 2 derrotas en el Torneo Apertura. De esta manera, encara la recta final de la fase regular con optimismo para clasificar dentro de los 8 primeros que jugarán los playoff.

tomas guidara Tomás Guidara, el lateral derecho de Lanús analizó el triunfo ante Vélez.

Lo que se viene para Lanús luego del parate por fecha FIFA

Con la tranquilidad de haber ganado en una cancha siempre difícil como el José Amalfitani, ahora Lanús descansará ya que el próximo fin de semana no habrá fecha del Torneo Apertura. Sólo se jugarán partidos de Copa Argentina, pero el Granate ya disputó su compromiso de 32avos de final por lo que no tendrá acción el próximo fin de semana.

Luego del parate por fecha FIFA, el equipo de Mauricio Pellegrino deberá afrontar la recta final del Torneo Apertura ante Argentinos Juniors y Gimnasia de Mendoza como visitante, mientras que recibirá en La Fortaleza a Platense, Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero y Riestra.

Además, tendrá el debut en la Copa Libertadores ante Mirassol en Brasil y luego recibirá en Cabrero y Guidi a Always Ready de Bolivia.

"Los rivales que nos tocaron por la Copa son duros. Pero, nosotros también tenemos nuestras armas. Vamos a dar lo mejor", finalizó Tomás Guidara.