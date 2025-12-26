Último finde del año en Lomas de Zamora: teatro, humor y rock en vivo

Los distintos espacios de Lomas de Zamora comienzan a bajarle la cortina al 2025 con varias propuestas, que incluyen a dos recomendables funciones de teatro , a un imperdible show de humor y a varias bandas de rock sonando en vivo.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 pisa las tablas "Primer cuento de barrio", una obra escrita y dirigida por Agustina Sanguinetti para el grupo de teatro comunitario "La Bandada del Gutiérrez".

No te lo pierdas. Contacto Estrecho cierra el año el sábado en Lomas

Va de retro. Qué trabajo compartieron Chano de Tan Biónica y Damián Betular

En la misma sala, el sábado a las 21 llega “Tierra Diabla”, donde el familiar acecha a las mujeres del monte, tiene un nuevo amo. Pero el Carnaval se acerca y el Diablo Hembrado pide salir de la tierra para devorarlo todo.

Con Agustina Sanguinetti, Leandro Calcagno y gran elenco sale a escena el Café Concert “Las Fiestas”, el sábado a las 21 en el Country Restó de Banfield , Belgrano 1783.

image "Tierra diabla", en Lomas de Zamora.

Mucho rock en Lomas de Zamora

Contacto Estrecho sale a escena el sábado a las en formato acústico en Brandi de Lomas de Zamora, Saavedra 551, haciendo un largo recorrido por hits y los clásicos del rock argentino

El viernes desde las 22 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, sonarán Los Enfermos, junto a bandas invitadas rockeando en vivo.

En El Padilla de Tempeley, Meeks 1058, el viernes sale a escena la banda Eslavos, en el último “Fiestone” del año. La Dracu Stone abre la noche.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 toca Ramdom’s y el sábado en el mismo horario será el turno de La Fonola ’80.

La banda Twin Rivers le rinde tributo a los clásicos de Credence el sábado a las 20 en Villa Turdera, Suipacha 25.