Último finde del año en Lomas de Zamora: teatro, humor y rock en vivo

Los distintos espacios de Lomas de Zamora comienzan a bajarle la cortina al 2025 con varias propuestas, que incluyen a dos recomendables funciones de teatro, a un imperdible show de humor y a varias bandas de rock sonando en vivo.
Los espacios de Lomas de Zamora comienzan a despedir el año con funciones de obras de teatro, shows de humor y bandas de rock en vivo.
Los distintos espacios de Lomas de Zamora comienzan a bajarle la cortina al 2025 con varias propuestas, que incluyen a dos recomendables funciones de teatro, a un imperdible show de humor y a varias bandas de rock sonando en vivo.
En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el viernes a las 21 pisa las tablas "Primer cuento de barrio", una obra escrita y dirigida por Agustina Sanguinetti para el grupo de teatro comunitario "La Bandada del Gutiérrez".
En la misma sala, el sábado a las 21 llega “Tierra Diabla”, donde el familiar acecha a las mujeres del monte, tiene un nuevo amo. Pero el Carnaval se acerca y el Diablo Hembrado pide salir de la tierra para devorarlo todo.
Con Agustina Sanguinetti, Leandro Calcagno y gran elenco sale a escena el Café Concert “Las Fiestas”, el sábado a las 21 en el Country Restó de Banfield, Belgrano 1783.
Contacto Estrecho sale a escena el sábado a las en formato acústico en Brandi de Lomas de Zamora, Saavedra 551, haciendo un largo recorrido por hits y los clásicos del rock argentino
El viernes desde las 22 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, sonarán Los Enfermos, junto a bandas invitadas rockeando en vivo.
En El Padilla de Tempeley, Meeks 1058, el viernes sale a escena la banda Eslavos, en el último “Fiestone” del año. La Dracu Stone abre la noche.
En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 toca Ramdom’s y el sábado en el mismo horario será el turno de La Fonola ’80.
La banda Twin Rivers le rinde tributo a los clásicos de Credence el sábado a las 20 en Villa Turdera, Suipacha 25.