Mirtha Legrand cumple 99 años y revelaron los detalles del gran festejo de la diva

Mirtha Legrand comenzó a mandar las invitaciones ella misma por WhatsApp.

Ya está todo listo para el gran festejo del cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand y en el programa Intrusos adelantaron algunos detalles de lo que será la celebración que se hará en la casa de la hija de la diva, Marcela Tinayre donde esperan a más de 60 invitados.

Fue el periodista Daniel Ambrosino, quien brindó la información exclusiva en la previa del cumpleaños de Mirtha. Lo primero que destacó el panelista del programa Intrusos es que la mismísima conductora de La Noche de Mirtha es quien está enviando por WhatsApp las invitaciones a su cumpleaños.

"La invitación la está mandando a sus amigos más íntimos, la propia Mirtha", destacó Ambrosino mientras que mostraron al aire la participación para asistir al cumple. En ella además de la dirección, día y horario dice claramente "Te espero para celebrar la vida", junto a una foto de la cumpleañera y además se resalta el texto: "Por favor no traer regalos".

mirtha11 La invitación que se encarga de enviar ella misma a sus íntimos. Sobre los invitados, anticiparon que serán entre 60 a 90 personas. "La recepción será en el living de la casa de Marcela, luego, la cena será en el jardín al aire libre con la presencia del mismo chef de todos los años y también tendrá como siempre un ambientador para el festejo", siguió contando el periodista.

Sobre el menú de la noche, Ambrosino destacó que fue Mirtha quien eligió el menú de acuerdo a su preferencia: "Por el momento lo que me dicen es que lo que quiere comer ella es ñoquis y/o risotto". Lo que aún no está confirmado, de acuerdo a la información exclusiva de Intrusos es el show que estará especialmente pensado para la cumpleañera ya que recordaron que "el año pasado se bajó Cecilia Milone porque dijo que no le querían pagar", comentaron y cerraron con el recuerdo que en reemplazo estuvo cantando para La Chiqui, Coki Ramírez. El video de los detalles del cumple de Mirtha Legrand Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2024529469831016865&partner=&hide_thread=false INFORMACIÓN EXCLUSIVA: DETALLES DEL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE MIRTHA LEGRAND@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/wNtZr9dX0d — América TV (@AmericaTV) February 19, 2026

Compartí esta nota en redes sociales:







