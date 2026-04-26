domingo 26 de abril de 2026
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26 de abril de 2026
Serios daños.

Susto en Banfield: una camioneta quedó destruida por un incendio

Ocurrió sobre la avenida Santa Fe, en Banfield Oeste. Los Bomberos de Lomas de Zamora intervinieron rápidamente para evitar un desastre mayor.

Así quedó la camioneta tras el incendio.

Así quedó la camioneta tras el incendio.

Una camioneta se prendió fuego en plena calle en la localidad de Banfield. Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron rápidamente y evitaron un desastre mayor.

Todo ocurrió este sábado por la tarde sobre la avenida Santa Fe al 1700, entre las calles Darragueira y Vieytes, en Banfield Oeste. Los vecinos se alarmaron al ver que una camioneta Fiat Fiorino blanca estaba envuelta en llamas.

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La situación alarmó al barrio, ya que el incendio ocurría muy cerca de varias viviendas y negocios. El temor era que el vehículo explotara y provocara importantes daños en la zona.

Rápido accionar de los Bomberos de Lomas de Zamora

bomberos de lomas
Los Bomberos de Lomas de Zamora intervinieron rápidamente en Banfield.

Los Bomberos de Lomas de Zamora intervinieron rápidamente en Banfield.

Los vecinos llamaron rápidamente a los Bomberos de Lomas, que se acercaron al lugar con una dotación y cuatro efectivos a cargo del Oficial Inspector Sergio Fiz.

La parte delantera de la camioneta había sido consumida por el fuego, generando una nube de humo que pudo verse desde varias cuadras, según reportaron vecinos de la zona. En pocos minutos, los bomberos pudieron controlar el incendio sin tener que lamentar víctimas ni heridos.

El vehículo quedó terriblemente dañado en el capot, la parte del motor, los vidrios delanteros y el interior. Por el momento, no trascendió si se trató de un problema mecánico o si fue un incendio intencional.

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