Eduardo Salvio lamentó la derrota de Lanús por Copa Libertadores

Lanús se volvió con cierto malestar de su visita a Brasil tras lo que fue la derrota por 1-0 ante Mirassol, en San Pablo , por la fecha 1 del Grupo, ya que no pudo sumar en su debut de la Copa Libertadores .

La bronca que generó esta caída en el equipo de Mauricio Pellegrino se debe a que el partido se definió por un detalle, justamente en una jugada de pelota parada que convirtió el defensor Víctor, el capitán del conjunto brasilero.

Sobre esto se refirió Eduardo Salvio , uno de los líderes de Lanús, reconoció que era un encuentro que "se podría definir por detalles y terminó siendo así" con el gol del marcador central, que se anticipó a su marcador y definió ante el primer palo tras un tiro de esquina desde la izquierda.

"Fue un partido difícil y el gol que nos hicieron fue de pelota parada, donde ellos son un equipo fuerte. Una lástima", agregó Toto Salvio respecto al partido que se disputó en el Municipal José María de Campos Maia .

Además, el gol llegó en un momento en el que el Granate había comenzado a imponer condiciones en el juego y eso salvó el mediocampista con pasado en Boca y el Atlético de Madrid.

Lanús en Brasil Lanús no pudo ganar en Brasil.

"Nos agarraron en un momento donde teníamos más la pelota, hacíamos tres o cuatro pases más seguidos. No pudimos concretar y lo pagamos caro", señaló.

Tras la caída, Lanús ya piensa en el clásico

En el Granate no tienen mucho para lamentar, ya que enfrente tendrá un partido siempre importante por el Torneo Apertura. Es que el lunes, desde las 19, recibirá a Banfield por la fecha 14 del certamen local, en lo que será una nueva edición del Clásico del Sur.

Este partido, como todo derby, es siempre especial, pero para Lanús tiene un condimento extra, ya que la última vez que se enfrentó al Taladro terminó en derrota. Y Eduardo Salvio tiene en claro. Por eso, su objetivo de cara a lo que viene es claro: "Queremos darle la alegría a los hinchas para después volver a pensar en la copa".