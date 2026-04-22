"¿Quién es la casta?": el reclamo de los jubilados en Lomas contra Milei

¿Quién es la casta? Esa es la pregunta irónica que se hicieron los jubilados de Lomas de Zamora durante una nueva protesta en la Plaza Grigera contra Javier Milei y las políticas de miseria que lleva adelante el Gobierno Nacional .

"Es un gobierno nefasto que vino a destruir todo, que no tiene proyecto y un presidente que no le interesa lo que le pasa a la gente. Soy jubilada y aparte soy psicóloga, trabajo desde los 18 años y me cuesta un montón llegar a fin de mes porque tengo muchos gastos, mantengo mi casa y estoy pagando un tratamiento oncológico que no me cubre ninguna obra social", contó Virginia, una de las vecinas que fue a la Grigera.

Las personas mayores son de las más castigadas por la administración libertaria. El desfinanciamiento del PAMI , la quita de medicamentos y los límites a la atención médica son algunas de las medidas que, sumadas a la inflación y la crisis económica , hacen que sea cada vez más difícil sostener una vida digna.

"Venimos seguido a protestar porque este gobierno nos está comiendo los bolsillos y haciendo desastres con la salud, los remedios, la comida y el trabajo. Me jubilé hace siete meses y me estoy fundiendo porque la plata no alcanza y encima tengo a mi pareja con problemas de diabetes y glaucoma", expresó con bronca Daniel de Parque Barón, quien agregó: "Ya sabía lo que podía pasar cuando arrancaron a gobernar pero no creía que iban a ser tan crueles. Odian al pueblo".

protesta milei grigera4 La gente llevó banderas y carteles con mensajes contra el Gobierno.

Sin interrumpir el tránsito, los jubilados usan los cortes en el semáforo de la Avenida Hipólito Yrigoyen para hacer escuchar sus reclamos con carteles, banderas, bombos y megáfonos. Muchos automovilistas se suman con sus bocinazos y también vecinos que pasen caminando y les dan su apoyo.

Además del enojo por el ajuste y las medidas económicas, los vecinos se muestran indignados por los casos de corrupción que involucran a los funcionarios del Gobierno Nacional. "Adorni tiene propiedades por todos lados y Milei se la pasa viajando mientras hay gente que está luchando por su vida porque no puede pagar los remedios. Mi situación está jodida porque todo aumenta y tengo cada vez más deudas", remarcó Susana, otra de las personas presentes en la movilización.

Más testimonios contra Milei desde la Plaza Grigera

Ana María, vecina de Temperley: "Estamos en la lucha para reivindicar los derechos de los jubilados y expresar nuestro repudio a Lugones (ministro de Salud) que dijo que los jubilados somos una carga para el PAMI. Este gobierno es una desgracia para el país y la situación es cada vez más terrible porque hay gente que se acuesta a dormir sin comer".

Alicia, vecina de Lomas: "Estoy muy enojada con las políticas de este gobierno que está vendiendo al país, nos está dejando sin nada y usa la represión para asustar a la gente. Soy jubilada y mi vida cambió radicalmente porque me estoy privando de un montón de cosas y agradezco que tengo la suerte de no pagar un alquiler. La gente está sufriendo, se ve mucha tristeza y resignación en la calle".