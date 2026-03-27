viernes 27 de marzo de 2026
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27 de marzo de 2026
fallo de la Justicia.

Morena Rial acordó una pena de tres años y ahora la jueza deberá definir

Morena Rial acordó en un juicio abreviado una condena de presión efectiva y magistrada tiene un plazo de 10 días para definir la sentencia.

Morena Rial, en un nuevo escándalo.
Morena Rial, en un nuevo escándalo.

Morena Rial firmó en un juicio abreviado una pena de tres años de prisión efectiva por los robos cometidos en la zona norte del Conurbano bonaerense, luego de arribar a un acuerdo con el fiscal de la causa Patricio Ferrari.

La jueza María Coelho, a cargo del Tribunal N°7 de San Isidro, tiene un plazo de diez días para ratificar, rechazar la sentencia o bajar la pena, según informaron fuentes del caso.

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La situación judicial de Morena Rial

La hija del periodista Jorge Rial estaba imputada por los delitos de “robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)”.

Morena Rial, de 27 años, que se encontraba con arresto domiciliario tras permanecer detenida en el penal de Magdalena, deberá esperar la resolución de la Justicia acerca de su situación. “Firmó un abreviado, lo que implica que la juez resuelve con los autos en despacho”, explicaron las fuentes.

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