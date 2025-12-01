El pícaro guiño romántico de Ian Lucas a Evangelina Anderson

Después de que se hiciera viral un video de Evangelina Anderson y el banfileño Ian Lucas a los besos en un boliche, el participante de MasterChef Celebrity tuvo un romántico gesto en sus redes sociales que daría a entender que están a un paso de confirmar su romance con la modelo.

A través de sus historias de Instagram, el joven influencer compartió una selfie frente al espejo, musicalizada con el tema “Mi refe”, de Beéle y Ovy on the Drums.

La canción no pasó desapercibida, teniendo en cuenta que tiene un estribillo sugestivo y que deja todo muy en claro. “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa qué mentirnos más? No sé pa qué seguir disimulando más”, dice.

Como era de prever, la canción elegida por Ian Lucas no tardó en vincularse con Evangelina Anderson y llovieron los comentarios en las redes sociales.

El video que publicó Ian Lucas se suma a las especulaciones que comenzaron semanas atrás, cuando compañeros de MasterChef Celebrity insinuaron la complicidad entre ambos durante las grabaciones del ciclo de Telefe.

La buena onda entre ambos que se percibe en el detrás de escena y las constantes interacciones en redes sociales alimentan los rumores que la relación va más allá de una simple amistad.

AMGMDYu2 Evangelina Anderson junto a Ian Lucas.

Ian Lucas de Mendonça tiene 26 años es un actor, cantante y youtuber. Es hijo de Gustavo de Mendonça, músico y líder de la banda Los Tulipanes, y de Eliana.

Además tiene un hermano menor llamado Teo, que también es influencer, y ambos son muy unidos.

Mientras tanto, Evangelina Anderson comenzó su juicio de divorcio con Martín Demichelis, luego de una relación de casi dos décadas y con tres hijos en común, donde hay una verdadera fortuna en juego.