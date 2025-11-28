viernes 28 de noviembre de 2025
Escribinos
28 de noviembre de 2025
A full.

Evangelina Anderson y el banfileño Ian Lucas, a los besos en un boliche

Se difundió en las redes sociales un video que muestra a Evangelina Anderson y al banfileño Ian Lucas en un local nocturno y y las imágenes se hicieron virales.

Evangelina Anderson junto a Ian Lucas.&nbsp;

Evangelina Anderson junto a Ian Lucas. 

Las imágenes fueron difundidas desde la cuenta de X de El Impacto. En las imágenes, que se hicieron virales, se los ve muy cerca, conversando de manera cómplice y, finalmente, besándose.

Lee además
Ian Lucas sorprendió  a todos en MasterChef Celebrity.
¡Ups!

Ian Lucas sorprendió al jurado de MasterChef con un extraño pedido
Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity. 
Hasta pronto.

Cómo fue la despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

Mientras que desde el entorno de ambos aseguran la modelo y el joven youtuber vienen conociéndose desde hace algunas semanas y que el romance marcha con viento a favor.

Mientras tanto, ninguna de las partes salió a hablar públicamente para negar o blanquear el supuesto romance que nació en MasterChef Celebrity.

Aseguran que Ian Lucas se separó de su novia por Evangelina Anderson

Evangelina Anderson está separada de Martín Demichelis, luego de casi dos décadas de relación, mientras que Ian Lucas estaba de novio al momento de ingresar al a MasterChef Celebrity.

Mientras que Ian y quien era su novia del joven, Felicitas, dejaron de seguirse en redes sociales, por estos tiempos todo un gesto que lo dice todo.

ian

De esta forma lo dejo en claro la cuenta de Instagram Lomaspopucom, al comprobar que Ian Lucas y Felicitas Gut ya no se siguen en el mundo virtual.

Esta noticia generó lo que inmediatamente todas las miradas responsabilicen a la ex de Martín Demichelis como la tercera en discordia.

De hecho, en las redes sociales de él puede verse el sugestivo video que compartió junto a la modelo, donde se los ve sensualmente cómplices en medio de un challenge en el que bailan muy compinches.

Temas
Seguí leyendo

Ian Lucas sorprendió al jurado de MasterChef con un extraño pedido

Cómo fue la despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

Filtraron la primera foto de Evangelina Anderson junto al banfileño Ian Lucas

Qué pasa entre Evangelina Anderson y un joven banfileño

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Santa Milonga, en el Museo Pío Collivadino. 
Recomendado.

La Santa Milonga se presenta en Museo Pío Collivadino de Banfield

Las más leídas

Te Puede Interesar

Copa Libertadores 2025: la final es entre Flamengo - Palmeiras.
Prendé la tele.

Final de la Copa Libertadores 2025: dónde se podrá ver Flamengo - Palmeiras