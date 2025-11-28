Evangelina Anderson y el banfileño Ian Lucas, a los besos en un boliche

Luego de los fuertes rumores de romance entre Evangelina Anderson y el banfileño Ian Lucas , ambos compañeros en MasterChef Celebrity , se ventiló a través de las redes sociales un picante video que los muestra a los besos en un boliche.

Las imágenes fueron difundidas desde la cuenta de X de El Impacto . En las imágenes, que se hicieron virales, se los ve muy cerca, conversando de manera cómplice y, finalmente, besándose.

Mientras que desde el entorno de ambos aseguran la modelo y el joven youtuber vienen conociéndose desde hace algunas semanas y que el romance marcha con viento a favor.

Además, fuentes cercanas revelaron que "tuvieron tres encuentros íntimos" y que "él está enganchado y ella por ahora prefiere no tener nada serio".

SE FILTRÓ UN VIDEO DE IAN LUCAS Y EVANGELINA ANDERSON A LOS BESOS EN UN BOLICHE #masterchefcelebrity #LAM https://t.co/DANHAeqOsu pic.twitter.com/N6mI6ofKaP

Mientras tanto, ninguna de las partes salió a hablar públicamente para negar o blanquear el supuesto romance que nació en MasterChef Celebrity.

Aseguran que Ian Lucas se separó de su novia por Evangelina Anderson

Evangelina Anderson está separada de Martín Demichelis, luego de casi dos décadas de relación, mientras que Ian Lucas estaba de novio al momento de ingresar al a MasterChef Celebrity.

Mientras que Ian y quien era su novia del joven, Felicitas, dejaron de seguirse en redes sociales, por estos tiempos todo un gesto que lo dice todo.

De esta forma lo dejo en claro la cuenta de Instagram Lomaspopucom, al comprobar que Ian Lucas y Felicitas Gut ya no se siguen en el mundo virtual.

Esta noticia generó lo que inmediatamente todas las miradas responsabilicen a la ex de Martín Demichelis como la tercera en discordia.

De hecho, en las redes sociales de él puede verse el sugestivo video que compartió junto a la modelo, donde se los ve sensualmente cómplices en medio de un challenge en el que bailan muy compinches.