lunes 16 de febrero de 2026
Más detalles.

Santiago del Moro adelantó cómo serán los primeros programas de Gran Hermano Generación Dorada

A pocos días del comienzo del reality, Gran Hermano Generación Dorada fue el conductor Santiago del Moro quien brindó datos sorprendentes del inicio del ciclo.

Aumenta la expectativa y Santiago del Moro adelantó lo nuevo del reality. 

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro, dio detalles de lo que serán los primeros días del ciclo que comienza el 23 de febrero por la pantalla de Telefe y los fans del reality resaltaron que se trata de cambios que no se vieron en las ediciones pasadas.

Hay mucha expectativa sobre el reality ya que falta una semana para que arranque. Por eso, Del Moro comenzó a revelar algunos detalles claves de lo que será este ciclo en particular en el marco del aniversario número 25 del arribo de la casa más famosa a la Argentina.

La emoción del conductor de Gran Hermano que se auto premió.
Lo más esperado

Santiago del Moro se llevó el Martin Fierro de oro: todos los detalles
Santiago del Moro adelantó Gran Hermano.
¡Ups!

Con qué participante de Gran Hermano se involucró Santiago del Moro

Desde que anunciaron la nueva temporada de GH, aseguraron que habrá grandes cambios desde la estructura renovada, avances en tecnología y reglas inéditas que no se han utilizado en años anteriores.

Cuáles fueron las revelaciones de Santiago del Moro

Para generar más intriga respecto a lo que se viene, el conductor anticipó que la presentación de los jugadores se dividirá en dos jornadas: comenzará el lunes 23 con la primera parte de la gala y continuará el martes 24 con la segunda parte, completando el plantel de participantes.

Como en esta oportunidad detallaron que habrá más de 20 participantes, la presentación de cada uno de ellos se deberá extender para que todos puedan tener su momento durante la emisión en vivo del reality.

Pero la extensión de la gala no será todo, ya que Del Moro informó que el miércoles 25 se realizará la primera gala de nominación junto a un debate para analizar cada movimiento táctico.

Lejos de dejar de brindar información, el conductor de GH también contó que la casa tendrá nueva tecnología junto a reglas y herramientas que harán que los jugadores se mantengan en alerta constante ¿Qué será?

santiago-del-moro-2186301
La información a través de las redes sociales de Santiago del Moro.

