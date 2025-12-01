Luisa Albinoni confesó que compartió un hombre con Carmen Barbieri

“Amo trabajar con vos, pero tengo que contar algo que la gente capaz no sabe. Tenemos muchas cosas en común. Un nombre y también un gran amor”, lanzó Carmen Barbieri, en Desayuno Americano, en América TV.

Albinoni, ante eso, respondió: “No nos coincidían las fechas, pero sí, es cierto, ella se llama Carmen Luz y yo me llamo Luisa Carmen. Ideal para él, para no equivocarse”.

La anécdota más jugosa llegó cuando ambas recordaron, ya con distancia, la vez que Porcel llevó a Albinoni a ver a Barbieri al teatro: “Una vuelta él me lleva al teatro a verla y vamos al camarín”.

“Yo en ese momento sentí que podía cobrar un bife, o algo raro iba a pasar. Estaba así como ‘bueno, lo acompaño de asistente’”, dijo entre risas.

image

Carmen Barbieri confirmó que ellas no se conocían y que todo lo descubrieron “hace poco”, arriba del escenario. Luego, Luisa Albinoni habló sin vueltas del vínculo con el capocómico: “Yo vine después de Carmen, vivimos seis años juntos. La gente dice ‘cómo con ese gordo’, pero no tenía nada que ver lo estético, era un ser excepcional. Yo me enamoré de su intelecto, era muy culto, cantaba bien y me fascinaba”.

Respecto a la economía de Porcel, soltó una perlita impensada: “Una vez me dijo que le daba culpa comprarse un Mercedes-Benz”.

Asimismo, aseguró que manejaba cantidades enormes de efectivo: “Él tiraba la plata en los placares empotrados. No había QR ni transferencias. Era todo dinero en efectivo. Ganaba muchísimo”.